Дополнительную парковку на 25 машиномест сделают в августе возле Дворца творчества в 9-м микрорайоне 29.05.2024 ZELENOGRAD.RU

Управа направила на это 1,3 миллиона рублей, и муниципальные депутаты утвердили это решение. Но дело не в деньгах, а в том, что чиновники нашли место для парковки, хотя раньше говорили, что это невозможно.

Данные о площади парковки различаются: то ли 421 кв.м, как указано в решении муниципалитета, то ли 350 кв.м, как заявил на последнем заседании муниципальных депутатов представитель управы. Точное место выясняем в управе.

Налицо удивительный прогресс в решении проблемы с дефицитными парковочными местами, на которые претендуют и местные жители и многочисленные посетители Дворца творчества и спорткомплекса «Спутник»! До этого управа на все обращения отвечала, что подходящих участков для парковки нет: мешали то подземные коммуникации, то границы лесопарка и возможно только выкраивание единичных парковочных мест в ходе текущих дворовых благоустройств. А тут сразу 25 мест!

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 9
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