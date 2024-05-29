Управа направила на это 1,3 миллиона рублей, и муниципальные депутаты утвердили это решение. Но дело не в деньгах, а в том, что чиновники нашли место для парковки, хотя раньше говорили, что это невозможно.
Данные о площади парковки различаются: то ли 421 кв.м, как указано в решении муниципалитета, то ли 350 кв.м, как заявил на последнем заседании муниципальных депутатов представитель управы. Точное место выясняем в управе.
Налицо удивительный прогресс в решении проблемы с дефицитными парковочными местами, на которые претендуют и местные жители и многочисленные посетители Дворца творчества и спорткомплекса «Спутник»! До этого управа на все обращения отвечала, что подходящих участков для парковки нет: мешали то подземные коммуникации, то границы лесопарка и возможно только выкраивание единичных парковочных мест в ходе текущих дворовых благоустройств. А тут сразу 25 мест!