История с возможным сносом или переформатированием здания старого вокзала станции Крюково завершилась — решено разместить там работников производственного участка, обслуживающих Октябрьскую железную дорогу. Это рабочий персонал, занимающийся обслуживанием железнодорожной инфраструктуры.

В Крюково их размещают «с целью обеспечения санитарных и бытовых норм, а также организации технологического процесса», сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе ОЖД. То есть, в здании они будут, среди прочего, отдыхать. Здесь есть электричество, отопление обеспечивается электрокотлом. Сносить здание или сдавать его в аренду не планируют.

Сейчас возле старого вокзала заканчивается благоустройство — уложена новая плитка. Внешне он выглядит пустым, иногда туда заходят рабочие или контролёры. У контролёров, впрочем, есть свои помещения в новом вокзале Крюково.

Угроза сноса висела над историческим зданием вокзала с позапрошлого года. Тогда в РЖД, похоже, не знали, что с ним делать. То обсуждали возможность открыть музей станции Крюково, то пожелали передать здание Москве. Но городские власти не хотели его забирать из-за необходимости переоформления собственности и отсутствия коммуникаций — отопления и водоснабжения. «Небольшое здание без коммуникаций на земле РЖД — с ним фактически ничего нельзя сделать», говорили в префектуре.

За это время в Крюково построили большой новый вокзал МЦД. А в старом закрылись зал ожидания и кафе — здание опустело. Об архитектурной ценности вокзала в Крюково почитать здесь.