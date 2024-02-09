Новая разметка появится на перекрестке улиц Советская и Ленина, а также на круговом перекрестке улицы Радио, Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе (две штуки). Точная схема нанесения разметки пока неизвестна.

На такой разметке (сетка из желтых линий) нельзя останавливаться, так как возможно скопление машин. То есть водитель не должен выезжать перекресток, если не уверен, что успеет пересечь его до включения красного сигнала на светофоре.

Штраф за «выезд на перекресток в случае затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении» — тысяча рублей. Позиция московской ГИБДД — штрафовать только за нахождение на вафельной разметки «в неподвижном состоянии более пяти секунд». Будет ли соблюдение новой разметки контролироваться камерами, неизвестно