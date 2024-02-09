Предостережение направлено после обращения в прокуратуру жителя одного из домов, которому зимой покрасили вонючей краской стену подъезда. И это несмотря на многочисленные запреты красить зимой и красить без проветривания, а также последующие обещания красить только те поверхности, которые надо защитить от осадков и коррозии.

Роспотребнадзор также сообщил префектуре о контроле «Жилищника» во время проведения ремонта в подъездах. Несмотря на это, нарушение указаний префектуры и Роспотребнадзора, когда вонючую краску используют в подъездах, которые невозможно качественно проветрить, происходят постоянно. Но неизвестно ни об одном случае, когда кто-то понес ответственность за эти нарушения.

Между тем, «Жилищник» продолжает закупать вонючую эмаль ПФ-115, которую фактически невозможно использовать в подъездах или в доме без ущерба для здоровья и благополучия жителей. Недавно объявлен очередной аукцион на почти семь миллионов рублей на закупку, в частности, вонючей краски.

Впрочем, пока сообщений от жителей об использовании вонючей краски не поступало. Возможно, коммунальщики ждут окончания отопительного сезона. Если в ваш подъезд придут красить вонючей краской, пожалуйста, сообщите в редакцию и звоните сразу в зеленоградский Роспотребнадзор и спрашивайте там главного специалиста-эксперта Татьяну Богачеву, которая готовила ответ жителю и отвечает за надзор за условиями проживания и средой обитания (8-499-735-03-31, 8-499-735-65-39). Важно, чтобы они провели выездную проверку сразу, а не когда запах выветрится.