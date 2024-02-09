«Жилищник» учится предупреждать водителей о планируемой уборке снега. Изменения видны, но до совершенства ещё далеко 09.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Так или иначе делать это пытаются сейчас «Жилищники» практически всех районов, но зачастую очень неэффективно. Всё ещё массово встречаются истерические посты в настоящем времени: «идёт уборка, работает техника». Очевидно, что результат этого будет близким к нулю.

Другая разновидность неэффективности: не уточнять, когда будет уборка, просто пишут «планируется зачистка». И что делать водителю: убирать машину немедленно или можно уехать на ней на работу с утра?

Но в некоторых районах уже научились предупреждать заранее. Но промежуток между предупреждением и началом уборки может составлять 3-4 часа. Например, считают нормальным предупредить в 9 утра об уборке в 13. Хотя раньше и этого не было.

Бывает, что предупреждают накануне, но это может быть в восемь вечера о необходимости убрать машины в восемь утра. А есть и вопиющие случаи, когда водителя все-таки разыскивают, он специально отгоняет машину, но потом обнаруживает, что парковку так и не почистили.

Пожалуй, за образец пока надо признать работу «Жилищника» в 4-м микрорайоне. Там сотрудник Анастасия не только более-менее заранее просит убрать машины, но просит также оставлять номер телефона под лобовым стеклом (https://t.me/zelenogradru/20188), чтобы позвонить водителю, с просьбой перегнать машину. Более того, она пишет это не только в чат самого «Жилищника», но и в наш чат микрорайона (https://t.me/zelenogradru/8471), значительно увеличивая охват.

Очевидно, что работа по оповещению водителей о планах по уборке всё ещё не продумана и не регламентирована. Действующие практики не учитывают как люди потребляют информацию и за редким исключением продолжают выглядеть нелепо и жалко. В очередной раз предлагаем «Жилищнику» информационную поддержку в этом деле — обращайтесь, не стесняйтесь.

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