Так или иначе делать это пытаются сейчас «Жилищники» практически всех районов, но зачастую очень неэффективно. Всё ещё массово встречаются истерические посты в настоящем времени: «идёт уборка, работает техника». Очевидно, что результат этого будет близким к нулю.

Другая разновидность неэффективности: не уточнять, когда будет уборка, просто пишут «планируется зачистка». И что делать водителю: убирать машину немедленно или можно уехать на ней на работу с утра?

Но в некоторых районах уже научились предупреждать заранее. Но промежуток между предупреждением и началом уборки может составлять 3-4 часа. Например, считают нормальным предупредить в 9 утра об уборке в 13. Хотя раньше и этого не было.

Бывает, что предупреждают накануне, но это может быть в восемь вечера о необходимости убрать машины в восемь утра. А есть и вопиющие случаи, когда водителя все-таки разыскивают, он специально отгоняет машину, но потом обнаруживает, что парковку так и не почистили.

Пожалуй, за образец пока надо признать работу «Жилищника» в 4-м микрорайоне. Там сотрудник Анастасия не только более-менее заранее просит убрать машины, но просит также оставлять номер телефона под лобовым стеклом (https://t.me/zelenogradru/20188), чтобы позвонить водителю, с просьбой перегнать машину. Более того, она пишет это не только в чат самого «Жилищника», но и в наш чат микрорайона (https://t.me/zelenogradru/8471), значительно увеличивая охват.

Очевидно, что работа по оповещению водителей о планах по уборке всё ещё не продумана и не регламентирована. Действующие практики не учитывают как люди потребляют информацию и за редким исключением продолжают выглядеть нелепо и жалко. В очередной раз предлагаем «Жилищнику» информационную поддержку в этом деле — обращайтесь, не стесняйтесь.