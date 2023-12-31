Хотя официальный фейерверк отменили и празднование Нового года в мэрии «в условиях спецоперации» собирались провести «в более сдержанном формате», в итоге будут концерты и огненное шоу, но хотя бы без грохота.
31 декабря
- 17:00 — музыкальная программа «Новогодний микс»
- 18:00 — выступление артистов культурных центров
- 19:00 — концерт с участием Арвид, Светланы Разиной, RASA, NLO
- 22:30 — огненное шоу «Театр циркового танца»
- 23: 50 — трансляция поздравлений мэра и президента
- 00:00 — бой курантов
- 00:05 — концерт с участием Звонкого, кавер-группы «Метро», Маши Шейх & Zadonskaya
- 02:00 — дискотека до 3:00
1 января
- 15:00 — музыкальная программа «Новогодний микс»
- 16:30 — выступление артистов культурных центров
- 18:00 — концерт с участием Василисы Николаевой, Владислава Кирюхина, Михаила Майера, Максима Лидова, Зары, группы «Моя Мишель»
- 20:00 — дискотека до 21:00
2 января
- 15:00 — музыкальная программа «Новогодний микс»
- 16:00 — выступление артистов культурных центров
- 17:00 — концерт с участием Юрия Шалаева, Дмитрия Храмкова, Влада Соколовского, Mary Gu
- 20:00 — огненное шоу «Театр циркового танца» до 21:00
3 января
- 15:00 — музыкальная программа «Новогодний микс»
- 16:00 — выступление артистов культурных центров
- 17:00 — концерт с участием Александра Еловских, Михаила Никанорова, МОТ, Ирины Дубцовой
- 20:00 — огненное шоу «Театр циркового танца» до 21:00
По прогнозу будет холодно — от минус 9 до минус 16 в разные дни.
Въезд и парковка на Центральной площади будет закрыт с восьми вечера 30 декабря до 4 января.
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Концерты, огненное шоу и дискотека — с 31 декабря по 3 января на Центральной площади. И в новогоднюю ночь тоже. Вот программа Новости
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