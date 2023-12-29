Единственное в Зеленограде отделение «Альфа-банка» 9 января закроется на реконструкцию. Открыть обещают в марте. Ближайшие отделения банка — в Химках и у метро «Митино».

Фактически отделение открыто последний день 29 декабря, поскольку по выходным закрыто, а в праздничные дни — с 1 по 8 января — не работает. Банк известил об этом своих зеленоградских клиентов внезапно — смс-рассылкой утром 29-го.

Офис откроется в марте в формате phigital, говорится в сообщении. Этот формат подразумевает открытое пространство, отсутствие стоек, перегородок, «окошек». «Банковский офис воспринимается как коворкинг или кафе», поясняет пресс-служба «Альфа-банка». Можно привести с собой домашних животных. Клиента на входе узнаёт Face ID, и сотрудники получают о нём необходимую информацию. Документы подписываются и хранятся на смартфоне.

Ближайшие к Зеленограду офисы «Альфа-банка» находятся по адресам: Химки, проспект Мельникова, 2Б и улица Митинская, 36, корп.1 (в ТЦ «Ковчег»). Также офисы есть у станций метро «Сходненская» (бульвар Яна Райниса, 1) и «Речной вокзал» (ТЦ «У Речного»).