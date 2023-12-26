Аспирант МИЭТа занял призовое место в соревнованиях по нейросетям 26.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Перед участниками конкурса Binary Super Resolution Challenge (BSRC-2023) стояла задача создать модель с наименьшей метрикой сложности и большим пиковым отношением сигнал-шум. Предложенное решение должно позволить сжать и оптимизировать модели компьютерного зрения для их использования на мобильных устройствах.

Разработка Виктора Бордюжи с кафедры ВМ-1 вошла в тройку лучших решений. «Это было самое продолжительное соревнование, в котором я участвовал, — рассказал Виктор университетскому сайту. — Оно длилось четыре месяца: обучение только одной качественной модели на компьютере с хорошей видеокартой в среднем занимает сутки».

Это не первая победа Виктора — например, в феврале он вошел в топ-10 лучших программистов Чемпионата VK Cup. «С 11 лет я не сомневался, что буду программистом и ни кем другим. В МИЭТЕ участвовал с своем первом хакатоне, в котором наша команда выиграла, и понеслось. У меня олимпиадное прошлое, в том числе выход в четвертьфинал чемпионата мира по программированию».

В МИЭТе Виктор учится в аспирантуре, преподает и пишет диссертацию на тему: «Улучшение качества изображений для повышения точности распознавания лиц». Что можно сделать с изображением, не меняя алгоритм распознавания, чтобы при этом распознавание произошло как можно точнее.

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Метки:
миэт, программирование
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