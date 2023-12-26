Перед участниками конкурса Binary Super Resolution Challenge (BSRC-2023) стояла задача создать модель с наименьшей метрикой сложности и большим пиковым отношением сигнал-шум. Предложенное решение должно позволить сжать и оптимизировать модели компьютерного зрения для их использования на мобильных устройствах.

Разработка Виктора Бордюжи с кафедры ВМ-1 вошла в тройку лучших решений. «Это было самое продолжительное соревнование, в котором я участвовал, — рассказал Виктор университетскому сайту. — Оно длилось четыре месяца: обучение только одной качественной модели на компьютере с хорошей видеокартой в среднем занимает сутки».