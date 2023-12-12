Мужчина и женщина переходили железнодорожные пути в неположенном месте ночью 12 декабря, когда их сбил пассажирский поезд «Санкт-Петербург—Адлер». Женщина погибла, мужчина госпитализирован. Следственный комитет проводит доследственную проверку.
Месяц назад «Сапсан» возле станции Алабушево сбил 83-летнюю женщину. Она переходила железнодорожные пути по переходу, но на запрещающий сигнал светофора.
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