После серии больших снегопадов, с которых началась зима, городские службы наконец ответили на многочисленные вопросы — когда будут готовы официальные зеленоградские лыжные трассы. Лыжня в лесу за городской больницей (7-м микрорайоном) и лыжня за ЦИЭ (17-м микрорайоном) уже накатаны, снег вдоль трасс уплотнили, сообщают «Жилищник» и управа Савёлки.
«В связи с погодными условиями, а также высотой снежного покрова, данные работы будут проводиться один раз в неделю» , — пообещали в «Жилищнике», ответственном за состояние лыжни за ЦИЭ.
Другие популярные лыжные маршруты тоже готовы, как уверяют в префектуре — лыжни за стадионом «Ангстрем» и в лесопарке 8 микрорайона, в парке Победы, между 1 и 5 микрорайонами, за Дворцом творчества в 9 микрорайоне, «Тропа здоровья» в 11 микрорайоне. В ближайшее время будет накатана и лыжня у Черного озера.
Что касается лыжни за ЦИЭ, любители лыжного спорта уже неделю-две пишут в своих обращениях на портал «Наш город» и в префектуру: «Сейчас самое время сделать лыжную трассу ратраком в 17 микрорайоне. К сожалению, об этом приходится вам писать. Иначе будет как в прошлом году — пол зимы прошло, а ответственные за лыжную трассу ничего не сделали… Трасса должна готовиться после каждого снегопада! На данный момент лыжный сезон уже начался, а трасса еще ни разу не была укатана специальным оборудованием!». Действительно, год назад трасса не была готова и к концу января из-за «отсутствия снежного покрова», дождей и гололёда. А зимой 2022 года её так и не накатали спецтехникой за весь сезон, так что у лыжников есть повод ожидать худшего.
Помимо нарезки этой лыжни по-прежнему актуальна и другая проблема — вдоль неё не работают фонари, поэтому уже после 18 часов становится совершенно темно. Не светят также фонари на парковке у старта трассы и фонари на дорожке от 17-го микрорайона.
Вообще, с момента открытия трассы в 2021 году вдоль неё то и дело отказывает освещение (как правило, не работает половина всех фонарей из-за конструктивных особенностей осветительной цепи). При этом на ремонт каждый раз требуется два-три месяца — несколько раз причиной было воровство электрического кабеля между фонарями, приходилось проводить конкурс для закупки нового и капитальные работы по его восстановлению.
В последний раз фонари починили в начале октября после их летней поломки. А с ноября, судя по обращениям жителей, они снова сломались, но теперь причина другая — «обгар провода в следствии короткого замыкания». Исправить освещение управа Крюково обещает до середины января 2024 года и добавляет, что работы «по разработке грунта вручную в траншеях глубиной до 0,7 метров для замены отгоревшего кабеля» уже идут.
Вот их список (адрес, привязка, места начала), длина и наличие освещения:
- улица Злобина у корпуса 137, поляна «Летний кинотеатр» (лесопарк между 1 и 5 районами) — 1,8 километра
- аллея Лесные пруды, у корпуса 618, «Черное озеро» (лесопарк 6-го района) — 3 километра
- Каштановая аллея, дом 2 строение 8 (лесопарк 7-го района) — 3,7 км, с освещением
- парк Победы (около Большого и Малого городского пруда) — 4 км (освещение в парке)
- у корпуса 1126 — 3 км
- Озерная аллея, дом 3 (лесопарк за стадионом «Ангстрем») — 2,8 км, есть прокат
- Солнечная аллея, дом 1 (лесопарк 8-го района) — 2,4 км, есть прокат
- площадь Колумба, дом 1, Дворец творчества (лесопарк 9-го района) — 1,3 км
- Парк активного отдыха ЦИЭ, улица Зеленая — 2,7 км, с освещением