Другие популярные лыжные маршруты тоже готовы, как уверяют в префектуре — лыжни за стадионом «Ангстрем» и в лесопарке 8 микрорайона, в парке Победы, между 1 и 5 микрорайонами, за Дворцом творчества в 9 микрорайоне, «Тропа здоровья» в 11 микрорайоне. В ближайшее время будет накатана и лыжня у Черного озера.

Что касается лыжни за ЦИЭ, любители лыжного спорта уже неделю-две пишут в своих обращениях на портал «Наш город» и в префектуру: «Сейчас самое время сделать лыжную трассу ратраком в 17 микрорайоне. К сожалению, об этом приходится вам писать. Иначе будет как в прошлом году — пол зимы прошло, а ответственные за лыжную трассу ничего не сделали… Трасса должна готовиться после каждого снегопада! На данный момент лыжный сезон уже начался, а трасса еще ни разу не была укатана специальным оборудованием!». Действительно, год назад трасса не была готова и к концу января из-за «отсутствия снежного покрова», дождей и гололёда. А зимой 2022 года её так и не накатали спецтехникой за весь сезон, так что у лыжников есть повод ожидать худшего.

Помимо нарезки этой лыжни по-прежнему актуальна и другая проблема — вдоль неё не работают фонари, поэтому уже после 18 часов становится совершенно темно. Не светят также фонари на парковке у старта трассы и фонари на дорожке от 17-го микрорайона.