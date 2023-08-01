Пять палаток с арбузами и дынями должны открыться 1 августа. Вот их адреса 01.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Бело-коричневые палатки для продажи арбузов и дынь расположены возле корпусов 302Б, 403А, 1130, 1504 и 1812.

Обычно они работают с 9 до 21, но во вторник были открыты не все. Например, палатка в 3-м микрорайоне днем была ещё закрыта.

Ассортимент и цены пока неизвестны (напишите, если уже видели палатки открытыми). В чем смысл покупки арбузов в этих палатках, непонятно. Например, в «Пятёрочке» обычный арбуз стоит сейчас 25 рублей за кг (плюс бесплатная доставка при заказе через приложение), в «Перекрестке» и «Ашане» — 30.

Число «арбузных» палаток из года в год уменьшается. Два года назад палаток было девять, сейчас — пять. Тем не менее 43% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе в телеграме и вконтакте говорят, что будут покупать арбузы и дыни в уличных палатках.

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Метки:
овощи и фрукты
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