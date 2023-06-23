Новый ресторан, бар и лаунж пространство — Arvo — открывается в июне на Центральной площади. Здесь можно провести дружескую, семейную или бизнес-встречу, свидание, поработать в спокойной атмосфере или прийти на вечеринку.
В ресторане — завтраки, основное, обеденное и ночное меню. Блюда европейской, паназиатской и итальянской кухонь.
В баре — классические и авторские коктейли, собственная лаборатория для приготовления уникальных ингредиентов, а также возможность придумать коктейль не из меню по вашему настроению и вкусу.
Vip-зал и лаунж-пространство, чтобы провести закрытое мероприятие, банкет или вечеринку.
Каждую пятницу и субботу с вечера и до утра — играют DJ-сеты
Обещают и летнюю веранду с диванами, креслами, качелями, каминами и vip-бунгало.
Об открытии сообщим отдельно.