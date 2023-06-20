Выходные в 2024 году — календарь праздников 20.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Минтруд опубликовал проект постановления о выходных и праздничных днях на следующий год.

Новогодние каникулы

30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, поэтому каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го.

Выходные в феврале и марте — два раза по три дня

День защитника Отечества и Международный женский день выпадают на пятницу, поэтому выходные будут по три дня: с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта.

Майские праздники — два раза по четыре дня

Суббота 27 апреля будет рабочей: выходной с нее перенесут на понедельник 29 апреля. Вторник 30 апреля будет нерабочим. 9 Мая выпадает на четверг. К нему присоединят нерабочую пятницу 10 мая

В июне один выходной

День России 12 июня выпадает на среду, выходные не переносятся

Выходные в ноябре

Из-за переноса одного выходного на майские праздники, суббота 2 ноября будет рабочей, а выходными будут 3 и 4 ноября.

30 и 31 декабря — выходной

Субботу 28 декабря перенесут на понедельник 30 декабря. Вторник 31 декабря станет нерабочим за счет переноса с 7 января. Таким образом, перед Новым годом будет три выходных — с 29 по 31 декабря.

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