Семейный ресторан и детский парк развлечений «Лунный кот» скоро откроется в центре Зеленограда — в ТЦ «Савелки» 13.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Обещают большой выбор развлечений для детей всех возрастов:

  • интерактивные игры, где можно почувствовать себя героем в битве с инопланетянами, погрузиться в другой мир или расслабиться на качелях с красивыми видами
  • батуты, горки и лазерный лабиринт
  • детская зона для малышей
  • организацию праздников и мероприятий

«Лунный кот» откроется по адресу Савелкинский проезд, дом 2. Следите за новостями — позже расскажем подробней.

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