Обещают большой выбор развлечений для детей всех возрастов:
- интерактивные игры, где можно почувствовать себя героем в битве с инопланетянами, погрузиться в другой мир или расслабиться на качелях с красивыми видами
- батуты, горки и лазерный лабиринт
- детская зона для малышей
- организацию праздников и мероприятий
«Лунный кот» откроется по адресу Савелкинский проезд, дом 2. Следите за новостями — позже расскажем подробней.
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