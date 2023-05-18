Школьники узнают, кто такой «айтишник» и чем он занимается. Попробуют себя в качестве IT-специалистов: программиста, системного администратора, веб-разработчика и графического дизайнера.
Акция проходит в рамках московского проекта «ТехноЗнайка», направленного на профориентацию школьников.
В Зеленограде мастер-классы проводит Центр компьютерного обучения и дополнительного образования (ЦКО и ДО):
- 23 мая в 18:30
- 25 мая в 18:30
- 27 мая в 12:00
Адрес: Савёлкинский проезд, дом 4 (Бизнес-центр).
Запись на сайте technopark-kids.ru
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Останки вещевого рынка уберут с Крюковской площади до 25 мая. Одновременно закончат торговлю овощами и фруктами Новости
Бюджетных мест для технарей стало больше — начинаем цикл публикаций «Наш МИЭТ-2023». Актуальная, полезная и интересная информация для абитуриентов Истории
Три бесплатных мастер-класса для школьников 2-10 классов, интересующихся IT, пройдут в конце мая Новости
Число преступлений в Зеленограде начало резко снижаться, но всё ещё остаётся одним из самых высоких в Москве Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Brawl Stars» — 20 мая в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Небольшой ТЦ строят на Ленинградском шоссе под Зеленоградом. Из арендаторов известно только про «Вкусно и точку» Новости
Павильон «Здоровая Москва» открылся на площади Юности. Вот какие бесплатные обследования там делают Истории
Что внутри поликлиники в 9-м микрорайоне, открывшейся после двухлетнего ремонта — плюсы и минусы Истории
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Начался масштабный ремонт улиц. На Солнечной аллее кладут асфальт. На Московском проспекте бордюры. Вот где будут идти работы Новости
Прогулка по Екатерининскому тракту — участку старой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, расположенному в Зеленограде Истории
Объезд узкой дороги в 3-м микрорайоне обустроили по тротуару. А сделать обход для пешеходов забыли Новости