Три бесплатных мастер-класса для школьников 2-10 классов, интересующихся IT, пройдут в конце мая 18.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Школьники узнают, кто такой «айтишник» и чем он занимается. Попробуют себя в качестве IT-специалистов: программиста, системного администратора, веб-разработчика и графического дизайнера.

Акция проходит в рамках московского проекта «ТехноЗнайка», направленного на профориентацию школьников.

В Зеленограде мастер-классы проводит Центр компьютерного обучения и дополнительного образования (ЦКО и ДО):

  • 23 мая в 18:30
  • 25 мая в 18:30
  • 27 мая в 12:00

Адрес: Савёлкинский проезд, дом 4 (Бизнес-центр).

Запись на сайте technopark-kids.ru

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