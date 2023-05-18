Школьники узнают, кто такой «айтишник» и чем он занимается. Попробуют себя в качестве IT-специалистов: программиста, системного администратора, веб-разработчика и графического дизайнера.

Акция проходит в рамках московского проекта «ТехноЗнайка», направленного на профориентацию школьников.

В Зеленограде мастер-классы проводит Центр компьютерного обучения и дополнительного образования (ЦКО и ДО):

23 мая в 18:30

25 мая в 18:30

27 мая в 12:00

Адрес: Савёлкинский проезд, дом 4 (Бизнес-центр).

Запись на сайте technopark-kids.ru