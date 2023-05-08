На месте закрывшегося магазина H&M будет большой бассейн с баром и детской зоной, бассейны с минеральной и морской водой, а также два бассейна под открытым небом, классический и иммерсивный хамам, соляная пещера, русская баня, аромо и кино-баня, спа и релакс-зона.
Termoland — это сеть семейных банных спа-комплексов. Фото — из одного из существующих «Термолэндов». Следите за новостями.
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