На месте закрывшегося магазина H&M будет большой бассейн с баром и детской зоной, бассейны с минеральной и морской водой, а также два бассейна под открытым небом, классический и иммерсивный хамам, соляная пещера, русская баня, аромо и кино-баня, спа и релакс-зона.

Termoland — это сеть семейных банных спа-комплексов. Фото — из одного из существующих «Термолэндов». Следите за новостями.