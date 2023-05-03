Открытие поликлиники в корпусе 911 после капитального ремонта, скорее всего, состоится 15 мая — об этом рассказывает зеленоградцам медперсонал поликлиники, и хотя в департаменте здравоохранения дату подтвердить (как и опровергнуть) отказались, запись к врачам-специалистам на даты с 15 мая уже идёт в здание в 9-м микрорайоне.
«Хорошая новость: 15 мая открывается поликлиника в 9 микрорайоне, — поделился один из читателей „Зеленоград.ру“ и пояснил, что это информация от врачей и сестёр этой поликлиники, — Они с радостью сообщают пациентам».
На официальный запрос редакции «Зеленоград.ру» в департаменте здравоохранения лишь повторили прежние ответы: «как уже сообщалось ранее, информация о дате открытия поликлиники после завершения ремонта будет опубликована на портале Мос.ру и сайте больницы».
Никаких объявлений об открытии поликлиники на сайте ГКБ им. Кончаловского пока нет. Но на сайте mos.ru в разделе «Запись к врачу» запись с 15 мая к хирургам, офтальмологам урологам, на УЗИ открыта в кабинеты корпуса 911, а в более ранние даты врачи продолжают приём в других поликлиниках города.
Можно ли считать возможность записи к врачам обещанным объявлением об открытии поликлиники — неизвестно, но подтверждением начала её работы — видимо, да.
Поликлиническое отделение №5 ГКБ им. Кончаловского в корпусе 911 закрылось на капитальный ремонт в марте 2021 года. Сначала было объявлено об окончании ремонта через год, но в 2022 году сроки сдвинулись сначала на осень, а затем и до конца года. В январе 2023-го поликлинику тоже не открыли, в марте ожидалось, что об открытии торжественно объявит мэр Собянин в ходе своего визита в Зеленоград, но и после этого точную дату открытия мэрия называть отказывалась и отказывается до сих пор. Недавно в департаменте капитального ремонта назвали причины задержки ремонта — большой объем незапланированных работ и санкции.
В ходе капитального ремонта поликлинику огородили забором, внутри которого оказалась большая зеленая территория 9 микрорайона. Теперь вход и въезд на её территорию будет ограничен: в заборе сделали три калитки и одни ворота.
Уменьшилась автомобильная парковка перед входом в учреждение, причем теперь доступ на неё получат только машины экстренных служб и пациентов с инвалидностью (парковка рассчитана на 13 машиномест, три из них предназначены для маломобильной группы населения). В отремонтированной пристройке к поликлинике, где когда-то был зеленоградский филиал МНТК им. Федорова, разместится женская консультация.