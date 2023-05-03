Медцентр «Томоград» спонсор темы
Поликлиника в 9 микрорайоне начнет работать 15 мая. Официально это не подтверждают, но запись к врачам уже идет 03.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Открытие поликлиники в корпусе 911 после капитального ремонта, скорее всего, состоится 15 мая — об этом рассказывает зеленоградцам медперсонал поликлиники, и хотя в департаменте здравоохранения дату подтвердить (как и опровергнуть) отказались, запись к врачам-специалистам на даты с 15 мая уже идёт в здание в 9-м микрорайоне.

«Хорошая новость: 15 мая открывается поликлиника в 9 микрорайоне, — поделился один из читателей „Зеленоград.ру“ и пояснил, что это информация от врачей и сестёр этой поликлиники, — Они с радостью сообщают пациентам».

На официальный запрос редакции «Зеленоград.ру» в департаменте здравоохранения лишь повторили прежние ответы: «как уже сообщалось ранее, информация о дате открытия поликлиники после завершения ремонта будет опубликована на портале Мос.ру и сайте больницы».

Никаких объявлений об открытии поликлиники на сайте ГКБ им. Кончаловского пока нет. Но на сайте mos.ru в разделе «Запись к врачу» запись с 15 мая к хирургам, офтальмологам урологам, на УЗИ открыта в кабинеты корпуса 911, а в более ранние даты врачи продолжают приём в других поликлиниках города.

Можно ли считать возможность записи к врачам обещанным объявлением об открытии поликлиники — неизвестно, но подтверждением начала её работы — видимо, да.

Поликлиническое отделение №5 ГКБ им. Кончаловского в корпусе 911 закрылось на капитальный ремонт в марте 2021 года. Сначала было объявлено об окончании ремонта через год, но в 2022 году сроки сдвинулись сначала на осень, а затем и до конца года. В январе 2023-го поликлинику тоже не открыли, в марте ожидалось, что об открытии торжественно объявит мэр Собянин в ходе своего визита в Зеленоград, но и после этого точную дату открытия мэрия называть отказывалась и отказывается до сих пор. Недавно в департаменте капитального ремонта назвали причины задержки ремонта — большой объем незапланированных работ и санкции.

В ходе капитального ремонта поликлинику огородили забором, внутри которого оказалась большая зеленая территория 9 микрорайона. Теперь вход и въезд на её территорию будет ограничен: в заборе сделали три калитки и одни ворота.

Уменьшилась автомобильная парковка перед входом в учреждение, причем теперь доступ на неё получат только машины экстренных служб и пациентов с инвалидностью (парковка рассчитана на 13 машиномест, три из них предназначены для маломобильной группы населения). В отремонтированной пристройке к поликлинике, где когда-то был зеленоградский филиал МНТК им. Федорова, разместится женская консультация.

Читайте также
Поликлинику в 9 микрорайоне готовят к открытию после капремонта: оборудование, врачи, проход и парковка
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 9, поликлиника
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Поликлиника в 9 микрорайоне начнет работать 15 мая. Официально это не подтверждают, но запись к врачам уже идет Новости
Власти Москвы запретили полеты беспилотников после ночной атаки на Кремль Новости
Два человека погибли в аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла на Фирсановском шоссе Новости
Вестерн для детей «Вождь краснокожих» — 16 мая в КЦ «Зеленоград» Афиша
На Панфиловском проспекте возле ТЦ «Ольга» плитку заменят на асфальт Новости
МРТ c широким туннельным диаметром в медицинском центре «Томоград» Реклама
В здании вокзала станции Крюково могут открыть музей железнодорожников Новости
Благоустройство в Зеленограде — где и что сделают в 2023 году по контракту почти на триста миллионов (который ещё не подписан, а работы по нему уже идут) Истории
Типография «Рехаус» предлагает изготовление наружной рекламы любой сложности — а также офсетную печать и другие типографские услуги Реклама
Магазин сети «Магнит» откроется в 3-м микрорайоне Новости
Для прохода в 9-й микрорайон вдоль поселка «Трамвай» могут сделать новую дорожку Существующая улица огорожена забором, а чиновники предлагают ходить по грязи Истории
Школа IQ007 открывает запись в «Летнюю Школу» Реклама
Отключение горячей воды в Зеленограде и окрестностях в 2023 году Гид
Летние IT-смены с ЦКО и ДО школьникам 2-10 классов — лето с интересом и пользой! Реклама
Вакансия рыболовного магазина «Рыболов-88» — требуется продавец-консультант, 30 тысяч + % от продаж Реклама
История платформы Малино, которую планировали сделать главной станцией для Зеленограда, а сейчас закрыли, чтобы дать ей новую жизнь Истории
«Нельзя, негде, не получится» — как ищут место под парковку для многочисленных посетителей Дворца творчества и нового спорткомплекса «Спутник Арена» Истории
Детям запретили залезать на фигуры из искусственной травы Новости
Одеяло спустили в канализацию одного из домов в Голубом — сломалась насосная станция, прорвало трубу и затопило подвалы Новости
Вакансия МЦ «Мир Здоровья»: требуется медсестра, зарплата от 50 тысяч Реклама
Знакомую многим ещё с детства скульптуру ланей демонтировали с площадки в 5-м микрорайоне Новости
Лося сбили на Кутузовском шоссе. Животное выжило, но его не отдают ветеринарам Новости
Летний городской лагерь «Kinder Холл» — идёт запись на июль и август Реклама
Девятиклассница школы 853 стала призером Всероссийской олимпиады и по физике, и по химии Новости
Началось голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории
На Привокзальной площади перенесли посадку в автобусы Новости
Вакансия салона «Персона-Зеленопарк» — требуется парикмахер-стилист Реклама
Машина завелась, загорелась и взорвалась во дворе 8-го микрорайона Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру