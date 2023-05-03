Можно ли считать возможность записи к врачам обещанным объявлением об открытии поликлиники — неизвестно, но подтверждением начала её работы — видимо, да.

Поликлиническое отделение №5 ГКБ им. Кончаловского в корпусе 911 закрылось на капитальный ремонт в марте 2021 года. Сначала было объявлено об окончании ремонта через год, но в 2022 году сроки сдвинулись сначала на осень, а затем и до конца года. В январе 2023-го поликлинику тоже не открыли, в марте ожидалось, что об открытии торжественно объявит мэр Собянин в ходе своего визита в Зеленоград, но и после этого точную дату открытия мэрия называть отказывалась и отказывается до сих пор. Недавно в департаменте капитального ремонта назвали причины задержки ремонта — большой объем незапланированных работ и санкции.

В ходе капитального ремонта поликлинику огородили забором, внутри которого оказалась большая зеленая территория 9 микрорайона. Теперь вход и въезд на её территорию будет ограничен: в заборе сделали три калитки и одни ворота.