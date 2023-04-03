«Стоимость поездок на МЦД для Зеленограда не будет отличаться от других районов Москвы» — обещает Собянин. Но это не точно — уточняют его подчиненные
Десять дополнительных автобусов будут ходить на «поостановочном» 400-м маршруте с 3 по 6 апреля. Этот маршрут идет от станции Крюково по Ленинградскому шоссе до метро «Беломорская» или «Речной вокзал».
Причина — с 3 по 6 апреля с 11:30 до 16:30 не будет движения поездов на участке Москва — Крюково — Москва. Кроме того увеличатся интервалы: в пиковые часы — до 20 минут, после 20:00 — до 40 минут.
Департамент транспорта напоминает об альтернативах электричке
Из Зеленограда:
- е41 до метро «Ховрино»
- 400 до метро «Беломорская» и «Речной вокзал»
- 400 т до метро «Пятницкое шоссе» и «Тушинская»
От станции Молжаниново:
- 400 до метро «Беломорская» и «Речной вокзал»
- 817, 865 и 865к до метро «Планерная»
- ночной н1 до метро «Водный стадион» и других станций
От станции Грачёвская:
- 65 до метро «Ховрино», «Беломорская» и «Водный стадион»
- 154 до метро «Верхние Лихоборы», метро + МЦК «Окружная», метро + МЦК «Владыкино», метро + МЦК «Ботанический сад» и метро «ВДНХ»
- 188 и 673 до метро «Ховрино» и «Речной вокзал»
- 91 и 215к до метро «Селигерская»
- 215 до метро «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Петровско-Разумовская»
- 270 до метро «Ховрино», «Беломорская» и «Речной вокзал»
- 571 до метро «Алтуфьево» и «Отрадное»
- 591 до метро «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Войковская»
- 928 до метро «Алтуфьево» и «Бабушкинская»
От станции Моссельмаш:
- 65 до метро «Ховрино», «Беломорская» и «Водный стадион»
- 65к, 565 и 698 до метро «Водный стадион»
- 92 до метро «Алтуфьево»
- 215 до метро «Селигерская» и «Петровско-Разумовская»
- 565 до станции МЦК «Коптево»
От станции Останкино:
- 311 до метро «ВДНХ» и метро + МЦК «Бульвар Рокоссовского»
- 561 до метро «Алексеевская»
От станции Сходня:
- 482 до метро «Речной вокзал»
От станции Химки:
- 469 до метро «Планерная»
- 436 до метро «Тушинская»
- 345 до метро «Ховрино»
От станции Левобережная:
- 344 до метро «Ховрино»
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