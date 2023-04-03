Десять дополнительных автобусов будут ходить на «поостановочном» 400-м маршруте с 3 по 6 апреля. Этот маршрут идет от станции Крюково по Ленинградскому шоссе до метро «Беломорская» или «Речной вокзал».

Причина — с 3 по 6 апреля с 11:30 до 16:30 не будет движения поездов на участке Москва — Крюково — Москва. Кроме того увеличатся интервалы: в пиковые часы — до 20 минут, после 20:00 — до 40 минут.