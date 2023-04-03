Дополнительные автобусы выпустили на маршрут 400 из-за массовых отмен электричек. Пассажирам предлагают пересаживаться на автобусы 03.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Десять дополнительных автобусов будут ходить на «поостановочном» 400-м маршруте с 3 по 6 апреля. Этот маршрут идет от станции Крюково по Ленинградскому шоссе до метро «Беломорская» или «Речной вокзал».

Причина — с 3 по 6 апреля с 11:30 до 16:30 не будет движения поездов на участке Москва — Крюково — Москва. Кроме того увеличатся интервалы: в пиковые часы — до 20 минут, после 20:00 — до 40 минут.

Департамент транспорта напоминает об альтернативах электричке

Из Зеленограда:

  • е41 до метро «Ховрино»
  • 400 до метро «Беломорская» и «Речной вокзал»
  • 400 т до метро «Пятницкое шоссе» и «Тушинская»

От станции Молжаниново:

  • 400 до метро «Беломорская» и «Речной вокзал»
  • 817, 865 и 865к до метро «Планерная»
  • ночной н1 до метро «Водный стадион» и других станций

От станции Грачёвская:

  • 65 до метро «Ховрино», «Беломорская» и «Водный стадион»
  • 154 до метро «Верхние Лихоборы», метро + МЦК «Окружная», метро + МЦК «Владыкино», метро + МЦК «Ботанический сад» и метро «ВДНХ»
  • 188 и 673 до метро «Ховрино» и «Речной вокзал»
  • 91 и 215к до метро «Селигерская»
  • 215 до метро «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Петровско-Разумовская»
  • 270 до метро «Ховрино», «Беломорская» и «Речной вокзал»
  • 571 до метро «Алтуфьево» и «Отрадное»
  • 591 до метро «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Войковская»
  • 928 до метро «Алтуфьево» и «Бабушкинская»

От станции Моссельмаш:

  • 65 до метро «Ховрино», «Беломорская» и «Водный стадион»
  • 65к, 565 и 698 до метро «Водный стадион»
  • 92 до метро «Алтуфьево»
  • 215 до метро «Селигерская» и «Петровско-Разумовская»
  • 565 до станции МЦК «Коптево»

От станции Останкино:

  • 311 до метро «ВДНХ» и метро + МЦК «Бульвар Рокоссовского»
  • 561 до метро «Алексеевская»

От станции Сходня:

  • 482 до метро «Речной вокзал»

От станции Химки:

  • 469 до метро «Планерная»
  • 436 до метро «Тушинская»
  • 345 до метро «Ховрино»

От станции Левобережная:

  • 344 до метро «Ховрино»

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Метки:
электричка, автобусы
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