Маленькую девочку, гуляющую ночью по улице без взрослых, заметили в Зеленограде 15.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Прохожие вызвали полицию. Приехавшие сотрудники Росгвардии нашли 7-летнего ребенка в одном из дворов. Вызвали «скорую», чтобы убедиться, что с ребенком всё в порядке, а потом выяснили адрес и отвезли домой.

Там была напуганная мать, которая объяснила, что отошла в аптеку, а дочь, воспользовавшись этим, без спроса вышла на улицу.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, это произошло в 4-м микрорайоне.

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Метки:
микрорайон 4
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