Прохожие вызвали полицию. Приехавшие сотрудники Росгвардии нашли 7-летнего ребенка в одном из дворов. Вызвали «скорую», чтобы убедиться, что с ребенком всё в порядке, а потом выяснили адрес и отвезли домой.

Там была напуганная мать, которая объяснила, что отошла в аптеку, а дочь, воспользовавшись этим, без спроса вышла на улицу.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, это произошло в 4-м микрорайоне.