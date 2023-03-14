«Бавария» выбила из Лиги чемпионов «ПСЖ». Что это — везение или заслуженный результат? 14.03.2023 Реклама

Ответный матч «Баварии» против «ПСЖ» в 1/8 розыгрыша Лиги чемпионов был интересен большинству любителей футбола. Проигрыш парижан в первой встрече (0:1) не давал большого преимущества мюнхенцам, поэтому ожидался напряжённый матч двух заряженных команд. Букмекеры с сайта Match.Center выделяли фаворитом «Баварию» и оказались правы. Немецкий клуб победил со счётом 2:0 и уверенно прошёл дальше. Давайте разберёмся, за счёт чего команда из Мюнхена добилась успеха.

Подробности

Первый и самый важный момент — зависимость французского гранда от линии атаки. Мбаппе, Месси и Неймар приносят большую часть голов. Грубо говоря, потеря одного ключевого игрока сокращает потенциал атаки «ПСЖ» на треть, что и произошло накануне матча. Неймар в очередной раз получил травму голеностопа и выбыл до конца сезона, что ещё больше упростило работу Нагельсманну — ему нужно было выключить из игры двух нападающих вместо трёх.

Ещё одно свидетельство зависимости «ПСЖ» от атакующего трио — количество игроков, поучаствовавших в результативных действиях команды в этом сезоне. В «ПСЖ» таких футболистов 7, в то время как в «Баварии» почти вдвое больше — 13. Дисциплинированная игра мюнхенцев и индивидуальная опека Месси и Мбаппе принесли свои результаты. Атака французов смотрелась беззубо, звёздные нападающие так и не смогли вскрыть оборону немецкого гранда.

Тренер французов Галтье использовал новую схему, чтобы при защите усложнить передвижение игроков «Баварии», но это не повлияло на игру. Парижане здесь и сейчас слабее как команда. Соперники дожали не за счёт суперзвёзд, а из-за взаимодействия футболистов и высокого среднего уровня игроков.

Показательны замены, которые сделали тренеры во втором тайме. Если Галтье выпустил Битшиабу, Заира-Эмери, Берната и Экитике, то у «Баварии» вышли Гнабри, Канселу, Мане и Сане. Просто огромная разница в уровне запасных игроков говорит о том, что у «ПСЖ» просто нет возможности влиять на игру за счёт замен. А усилению скамейки стоит уделить особое внимание, если парижане собираются всё-таки добиться успеха в Лиге чемпионов.

Как видите, победа «Баварии» — это не везение и не удачное стечение обстоятельств. Мюнхенцы объективно сильнее, не зря многие эксперты считают их фаворитами этого розыгрыша ЛЧ.
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