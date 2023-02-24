Началась подготовка к масштабному благоустройству вокруг станции Крюково к запуску МЦД
Третью платформу в Крюково закрыли для пассажиров — её сносят. Для переключения движения поездов и других работ с 14:40 23 февраля до 21:40 26 февраля выделили технологическое «окно» — отменена часть электричек.
Фото: Леонид Ханбеков
Платформу сносят в рамках реконструкции станции Крюково. Сейчас действуют платформы №1 (крайняя со стороны нового города) и №2 и 4 (крайняя со стороны старого города). После реконструкции останется три платформы. На месте платформы №3 построят будущую платформу №1. Но пока действующую первую платформу не снесут, новая будет называться по-старому третьей.
Также началось строительство павильона №2 будущего пассажирского терминала (надземного перехода) на Привокзальной площади. Здесь устанавливают опоры. Площадь по-прежнему огорожена.
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