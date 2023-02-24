Платформу сносят в рамках реконструкции станции Крюково. Сейчас действуют платформы №1 (крайняя со стороны нового города) и №2 и 4 (крайняя со стороны старого города). После реконструкции останется три платформы. На месте платформы №3 построят будущую платформу №1. Но пока действующую первую платформу не снесут, новая будет называться по-старому третьей.

Также началось строительство павильона №2 будущего пассажирского терминала (надземного перехода) на Привокзальной площади. Здесь устанавливают опоры. Площадь по-прежнему огорожена.