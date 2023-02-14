Девочка гуляла по Новоголубовскому озеру (которое рядом с Парковым бульваром в деревне Голубое) и провалилась под лед, но прохожие достали её из воды и не дали замерзнуть. Мать пришла за ребенком через полчаса. Об этом сообщили в группе «Подслушано в Солнечногорске». Происшествие случилось в воскресенье.
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