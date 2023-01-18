Суд арестовал 55-летнего обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности малолетней родственницы сожительницы в Зеленограде.

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 годы в квартире жилого дома в Зеленограде обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней родственницы своей сожительницы. Отмечается, что потерпевшая в силу своего возраста не осознавала противоправность действий злоумышленника и лишь спустя продолжительное время рассказала о произошедшем педагогу и родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.



После этого возбуждено уголовное дело по статье 132, часть 4, пункт «б» — насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней, рассказали агентству городских новостей «Москва» в Следственном комитете.

Там утверждают, что обвиняемый хотел уехать из страны, однако «его действия были пресечены». В итоге отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.