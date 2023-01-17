О новых порядках на катке «Зеленоград.ру» сообщила Мария — мама 11-летнего ребенка. Два года её дочь самостоятельно ходила на этот каток, брала коньки в прокат и свободно каталась. Но сегодня её не пустили, сославшись на пункт правил, по которым детей до 12 лет пускают на каток только в сопровождении родителей и в защитном шлеме. По словам сотрудника катка, это правило ввели только сегодня из-за некого вчерашнего инцидента.
Мария возмущается: «как можно вот так втихую менять правила? Почему нельзя вместо этого продумать систему безопасности? Например, как в скейт-парке в 16-м микрорайоне — родитель один раз заполняет необходимые документы, а ребенку на весь сезон выдают пропуск-бейдж, по которому можно приходить без сопровождения?»
Мария не исключает, что правило про «12 лет» было и раньше, но до вчерашнего инцидента персонал смотрел на возраст сквозь пальцы, потому что выгодно было брать с детей деньги за прокат коньков.
Непонятно, где брать обязательный теперь защитный шлем — раньше в прокате их не было.
В целом правила в текущей редакции выглядят довольно сырым документом. Например, непонятно, какие документы должен иметь с собой сопровождающий, чтобы подтвердить родство и возраст ребенка. Также непонятно, как подтверждать возраст 13-летним детям, которым по правилам можно приходить без взрослых, но собственного документа для подтверждения возраста у них ещё нет.
Возможно, организаторам катка на площади Юности следует поучиться у катка в 16-м микрорайоне — правила там жёсткие, но предельно чёткие