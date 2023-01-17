Мария возмущается: «как можно вот так втихую менять правила? Почему нельзя вместо этого продумать систему безопасности? Например, как в скейт-парке в 16-м микрорайоне — родитель один раз заполняет необходимые документы, а ребенку на весь сезон выдают пропуск-бейдж, по которому можно приходить без сопровождения?»

Мария не исключает, что правило про «12 лет» было и раньше, но до вчерашнего инцидента персонал смотрел на возраст сквозь пальцы, потому что выгодно было брать с детей деньги за прокат коньков.

Непонятно, где брать обязательный теперь защитный шлем — раньше в прокате их не было.

В целом правила в текущей редакции выглядят довольно сырым документом. Например, непонятно, какие документы должен иметь с собой сопровождающий, чтобы подтвердить родство и возраст ребенка. Также непонятно, как подтверждать возраст 13-летним детям, которым по правилам можно приходить без взрослых, но собственного документа для подтверждения возраста у них ещё нет.

Возможно, организаторам катка на площади Юности следует поучиться у катка в 16-м микрорайоне — правила там жёсткие, но предельно чёткие