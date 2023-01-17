На каток на площади Юности перестали пускать детей до 12 лет без сопровождения взрослых и шлема 17.01.2023 ZELENOGRAD.RU

О новых порядках на катке «Зеленоград.ру» сообщила Мария — мама 11-летнего ребенка. Два года её дочь самостоятельно ходила на этот каток, брала коньки в прокат и свободно каталась. Но сегодня её не пустили, сославшись на пункт правил, по которым детей до 12 лет пускают на каток только в сопровождении родителей и в защитном шлеме. По словам сотрудника катка, это правило ввели только сегодня из-за некого вчерашнего инцидента.

Мария возмущается: «как можно вот так втихую менять правила? Почему нельзя вместо этого продумать систему безопасности? Например, как в скейт-парке в 16-м микрорайоне — родитель один раз заполняет необходимые документы, а ребенку на весь сезон выдают пропуск-бейдж, по которому можно приходить без сопровождения?»

Мария не исключает, что правило про «12 лет» было и раньше, но до вчерашнего инцидента персонал смотрел на возраст сквозь пальцы, потому что выгодно было брать с детей деньги за прокат коньков.

Непонятно, где брать обязательный теперь защитный шлем — раньше в прокате их не было.

В целом правила в текущей редакции выглядят довольно сырым документом. Например, непонятно, какие документы должен иметь с собой сопровождающий, чтобы подтвердить родство и возраст ребенка. Также непонятно, как подтверждать возраст 13-летним детям, которым по правилам можно приходить без взрослых, но собственного документа для подтверждения возраста у них ещё нет.

Возможно, организаторам катка на площади Юности следует поучиться у катка в 16-м микрорайоне — правила там жёсткие, но предельно чёткие

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