Катки с искусственным льдом заливают с прошлой недели. Для начала работы толщина льда должна достичь 10-12 сантиметров, потом лед выровняют и отполируют. Например, каток на Сосновой аллее, напротив 6-го микрорайона, заливали в воскресенье вечером двое рабочих, причем один явно учил другого. Хватает ли обученного персонала для одновременной заливки катков, непонятно. В «Жилищнике» говорят, что ориентировочная дата открытия 25-30 ноября.

В Зеленоград семь уличных катков с искусственным льдом: на площади Юности, на бульваре в 16-м микрорайоне, на Сосновой аллее возле «Орбиты», возле корпусов 403, 901, 1131, 2034.

Что касается катков с естественным льдом, то, как говорят в «Жилищнике», их будут заливать при установившейся температуре -4 градуса и ниже. Получается, в ближайшую неделю их заливать не начнут — по прогнозу, даже ночью будет теплей.

Если вы увидите, что какой-то каток открылся, пожалуйста, напишите в редакцию — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru