В 14-м и 16-м микрорайонах полиция задержала водителей за повторную пьяную езду.
Машину «Шевроле Авео» под управлением 53-летнего местного жителя остановили на улице Логвиннеко, было видно, что водитель пьяный. А машину ВАЗ 2121 остановили ночью для проверки документом в 16-м микрорайоне — водитель вел себя неадекватно.
Им предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — оба оказались пьяны. А потом инспекторы ГИБДД выяснили, что эти водители уже привлекались к уголовной ответственности за повторную пьяную езду.
Теперь против них снова возбудили уголовное дело, но наказание будет строже — минимум штраф 300 тысяч рублей.
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