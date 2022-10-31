В 14-м и 16-м микрорайонах полиция задержала водителей за повторную пьяную езду.

Машину «Шевроле Авео» под управлением 53-летнего местного жителя остановили на улице Логвиннеко, было видно, что водитель пьяный. А машину ВАЗ 2121 остановили ночью для проверки документом в 16-м микрорайоне — водитель вел себя неадекватно.

Им предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — оба оказались пьяны. А потом инспекторы ГИБДД выяснили, что эти водители уже привлекались к уголовной ответственности за повторную пьяную езду.

Теперь против них снова возбудили уголовное дело, но наказание будет строже — минимум штраф 300 тысяч рублей.