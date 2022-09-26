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Два автомобиля «Хёндэ» и один «Ниссан Кашкай» сгорели на парковке возле корпуса 1133 в ночь на понедельник. Вызов пожарным поступил в 1:48, через 15 минут пожар потушили. Причины устанавливаются.
В чате 11-го микрорайона обсуждают, что поджоги и порча машин происходит регулярно.
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