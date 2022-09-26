Поджоги в 11-м микрорайоне, действительно, случаются довольно часто. После поджога будки консьержа сгорел подъезд в корпусе 1121 — подозреваемого в этом и других поджогах после задержали. Многократно поджигали мусорные контейнеры. Поджигали даже деревья и траву.