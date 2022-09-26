Три машины сгорели в 11-микрорайоне. Видео пожара 26.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Два автомобиля «Хёндэ» и один «Ниссан Кашкай» сгорели на парковке возле корпуса 1133 в ночь на понедельник. Вызов пожарным поступил в 1:48, через 15 минут пожар потушили. Причины устанавливаются.

В чате 11-го микрорайона обсуждают, что поджоги и порча машин происходит регулярно.

Поджоги в 11-м микрорайоне, действительно, случаются довольно часто. После поджога будки консьержа сгорел подъезд в корпусе 1121 — подозреваемого в этом и других поджогах после задержали. Многократно поджигали мусорные контейнеры. Поджигали даже деревья и траву.

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Метки:
микрорайон 11, пожары
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