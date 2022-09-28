Проезд в областных автобусах подорожает с 1 октября 28.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте утвердило правительство Московской области. Одна поездка на автобусах по разовому билету подорожает с 64 до 68 рублей за пять километров пути. При оплате картами «Стрелка» или «Тройка» — с 40,41 до 43, 24 рубля. В пригородных зонах тот же тариф, плюс 5,45- 5,48 руб. за каждые следующие 2,5 км (было 5,10 — 5,12 руб.). Проезд для учащихся подорожает с 20,21 до 21,62 за поездку.

Также подорожает проезд по одной подмосковной зоне в электричках — с 27 до 29 рублей. Для Ленинградского направления это означает увеличение стоимости проезда: от Крюково до Ленинградского вокзала (и наоборот) на обычные электрички — со 135 до 145 рублей. От Крюково до Ховрино, Лихобор, Петровско-Разумовской, где можно пересесть на метро, билет будет стоить 87 (+6 рублей). На 6-10% подорожают и абонементы на электрички. Москва тоже подняла цены на пригородные перевозки.

О новых тарифах известило подмосковное правительство, не уточняя причины их повышения. За него разъясняет Москва, но только в железнодорожной части. «С просьбой об максимальной индексации тарифов в соответствии с полным уровнем инфляции к правительству Москвы и Московской области обратились перевозчики, однако нами было принято решение об индексации значительно ниже уровня инфляции, — сообщает департамент транспорта. — Изменение тарифов поможет сохранить высокий темп развития, закупить новые современные поезда и уже в конце 2023-начале 2024 года запустить еще две линии комфортного наземного метро, которые все мы очень ждём — МЦД-3 и МЦД-4».

Что касается МЦД, то внутри Москвы стоимость разовой поездки останется прежней — 46 рублей при оплате картой «Тройка» по тарифу «Кошелек». А в пригородной зоне подорожает с 56 до 60 рублей.

В наземном транспорте Подмосковья стоимость проезда по транспортной карте зависит от количества поездок. Снижение цены начинается с 11-й поездки. К 51-й поездке стоимость падает почти вдвое.

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Метки:
автобусы
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