Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» открылось в деревне Елино рядом с Зеленоградом. Оно расположено прямо на Ленинградском шоссе в сторону области, рядом с автобусной остановкой «Санаторий Артёма» и заправкой «Татнефть» (Елинский квартал №1, строение 1), работает ежедневно с 7 утра до полуночи. А сейчас в новый ресторан набирают персонал.
Требования к кандидатам
- Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ
- Возраст от 16 лет
Зарплата
- 56000 рублей (при выработке 168 часов в месяц и ежемесячной премии).
Все о вакансиях, возможностях, обязанностях, условиях и требованиях смотрите на сайте. Телефон центра приёма на работу: 8-495-755-66-33.
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