Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» открылось в деревне Елино рядом с Зеленоградом. Оно расположено прямо на Ленинградском шоссе в сторону области, рядом с автобусной остановкой «Санаторий Артёма» и заправкой «Татнефть» (Елинский квартал №1, строение 1), работает ежедневно с 7 утра до полуночи. А сейчас в новый ресторан набирают персонал.