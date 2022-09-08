Бесплатные профориентационные «Открытые уроки» запустили детские технопарки Москвы. До конца сентября детей от семи до 17 лет приглашают на занятия по самым перспективным и востребованным на рынке труда компетенциям. Необходима онлайн-регистрация.



К программе присоединились больше 25 профориентационных площадок. Ребятам предлагают попробовать свои силы в ИТ-дисциплинах, архитектуре, дизайне, робототехнике, 3D-моделировании и компьютерной анимации. В Зеленограде площадкой акции стал «Центр компьютерного обучения и дополнительного образования».

Школьник узнает, кто такой Айтишник и чем он занимается. А на практической части, участвуя в мастер-классах, получит реальное представление о работе престижных IT-специалистов — программиста, системного администратора, веб-разработчика и графического дизайнера.

Родители узнают, почему надо изучать IT, ещё учась в школе, с какого возраста и как надо школьнику изучать IT для получения системных знаний и навыков, применимых в школе и в будущем — в жизни и профессии.

Мест осталось немного. Участие бесплатное. Подробная информация и запись на сайте technopark-kids.ru



