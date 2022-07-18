Поликлиника в корпусе 225 продолжит работать как обычно до конца этой недели, а в выходные начинает процесс переезда — поликлинику закрываются на капитальный ремонт. Врачей и пациентов переводят в поликлинику на Каштановой аллее (возле больницы, напротив 7-го микрорайона). Онкологическое отделение уедет в стоматологическую поликлинику в 16-м микрорайоне. Ремонт продлится не меньше полутора лет.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщил источник в поликлинике. Департамент здравоохранения и ГКБ имени Кончаловского (к больнице относятся все зеленоградские поликлиники) пока официально не назвали дату закрытия и схему распределения пациентов по другим учреждениям. В поликлинике обслуживают пациентов из 1, 2, 4, 12-го и части 3-го микрорайонов.

В поликлинике в корпусе 225 также находится Центр амбулаторной онкологической помощи больницы №62, здесь обслуживают онкобольных всего Зеленограда. Их, как и просто прикрепленных к поликлинике пациентов, должны известить о закрытии здания и новом месте приема врачей телефонным звонком или sms-сообщением.