Возле деревни Брёхово на Пятницком шоссе около 6 утра автомобиль Porsche вылетел в кювет и загорелся. Водитель погиб на месте. Пассажир госпитализирован. Как сообщил канал Mash, пострадавший пассажир — 33-летний певец, блогер Олег Абрамов (Radiotapok)
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Поставщик вонючего грунта для зеленоградских дворов объяснил неприятный запах. И как собирается от него избавляться Истории
Карты «Тройка» с зеленоградским чипом впервые поступили в продажу. Что мешало использовать российский чип раньше? Хайтек
Врачи-специалисты исчезают из Зеленограда. Онкологических пациентов прикрепили к московским больницам, до которых ехать два-три часа в одну сторону Истории
Мужчина с кошками ходит по городу, оставляя за собой кровавые следы. Его подозревают в издевательстве над животными. Полиция в курсе, но отмалчивается Истории
«Микрон» и «Ангстрем» предложили проектировщикам чипов ориентироваться на отечественные фабрики. Для этого им нужно «вернуться назад» Хайтек
Новая библиотека открылась в Крюково — маленькая, но хорошенькая. Вот её очень подробный обзор Истории
Опасные скамейки на Центральном проспекте продолжают угрожать пешеходам. Не дадим забыть о проблеме Истории
По факту хищений при капремонте башен на Центральном проспекте возбуждено уголовное дело. Таких случаев «достаточно много», утверждают в полиции Истории