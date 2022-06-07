Автомобиль Porshe разбился на Пятницком шоссе возле Брёхово. В машине был известный певец и блогер 07.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Возле деревни Брёхово на Пятницком шоссе около 6 утра автомобиль Porsche вылетел в кювет и загорелся. Водитель погиб на месте. Пассажир госпитализирован. Как сообщил канал Mash, пострадавший пассажир — 33-летний певец, блогер Олег Абрамов (Radiotapok)

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