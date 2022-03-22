Наибольшее число компаний пока заявлено в номинациях Общепит, Медицина, Спорт, Культура и развлечения, а также Салоны красоты. Почти 70 заявок поступило в номинации «Работодатель». Более сорока человек выдвинуты на звание «Персона года».

Выдвижение проходит на сайте award.zelenograd.ru до 11 апреля. Затем из поступивших заявок мы сформируем шорт-лист из десяти самых упоминаемых в каждой номинации. После этого наши читатели будут голосовать за лучшие компании.

Как получить больше заявок

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