Более тысячи заявок поступило на участие в «Народной премии Зеленоград.ру». Выдвижение любимых компаний и важных людей города продлится ещё три недели 22.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Более тысячи заявок поступило на участие в «Народной премии Зеленоград.ру» — жители нашего города предлагают любимые компании и самых значимых людей для включения в шорт-лист премии. Выдвижение проходит в 12 номинациях, в некоторых уже развернулась острейшая борьба.

Наибольшее число компаний пока заявлено в номинациях Общепит, Медицина, Спорт, Культура и развлечения, а также Салоны красоты. Почти 70 заявок поступило в номинации «Работодатель». Более сорока человек выдвинуты на звание «Персона года».

Выдвижение проходит на сайте award.zelenograd.ru до 11 апреля. Затем из поступивших заявок мы сформируем шорт-лист из десяти самых упоминаемых в каждой номинации. После этого наши читатели будут голосовать за лучшие компании.

Как получить больше заявок

  • Попросите своих клиентов, партнеров или просто знакомых поддержать вашу компанию, скачайте макеты для печати и материалы для соцсетей с призывом голосовать за вас. Наша партнерская типография даёт скидку 5-20% на печать этих материалов
  • Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» — каждый голос члена клуба учитывается в десятикратном размере

Партнеры премии

  • Гринсайт — ведущий еком интегратор и консультант
  • Picaso 3D — первый российский производитель персональных 3D принтеров
  • Press-код — типография: цифровое, офсетное и широкоформатное производство

По вопросам сотрудничества пишите на award@zelenograd.ru или в вотсап/телеграм 8-926-100-81-67. 

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Метки:
народная премия зеленоград.ру
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