Петиция «Нет войне» на сайте change.org набрала миллион подписей. Её требование — прекращения огня со стороны российской армии и её вывода с территории Украины. Наши читатели также высказались против войны.

Это самая массовая петиция против военных действий на Украине, но подписи также собирают представители разных профессий: айтишники, врачи, артисты, журналисты, муниципальные депутаты, дизайнеры, студенты и преподаватели, учителя, деятели культуры, ученые, архитекторы, благотворительные фонды и другие.

Большинство (77%) читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе в группе вконтакте, заявили, что не поддерживают войну против Украины. В опросе приняло участие более 1700 человек.