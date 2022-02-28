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Антивоенная петиция набрала миллион подписей. Большинство опрошенных читателей «Зеленоград.ру» высказались против войны 28.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Петиция «Нет войне» на сайте change.org набрала миллион подписей. Её требование — прекращения огня со стороны российской армии и её вывода с территории Украины. Наши читатели также высказались против войны.

Это самая массовая петиция против военных действий на Украине, но подписи также собирают представители разных профессий: айтишники, врачи, артисты, журналисты, муниципальные депутаты, дизайнеры, студенты и преподаватели, учителя, деятели культуры, ученые, архитекторы, благотворительные фонды и другие.

Большинство (77%) читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе в группе вконтакте, заявили, что не поддерживают войну против Украины. В опросе приняло участие более 1700 человек.

Ещё одна популярная петиция на change.org — об импичменте президента Путина — набрала на момент публикации более 230 тысяч подписей.

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Метки:
сюжет: война с украиной 2022
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Обсуждение
Alex Z
Вчера, 21:06
Объективность редакции продолжает стремительно падать. В очередной раз о том, что на change.org голоса официально покупаются за деньги - ни слова. О том, что один человек за бесплатно может зарегистрироваться (и проголосовать тоже) на данном ресурсе, фактически, не ограниченное число раз, - тоже молчок. Не стыдно?
А про войну спрашивать - вообще жесть. Это примерно так же, как референдум в СССР проводили, задавая людям вопрос типа "вы за сохранение СССР, построенного на принципах демократии, гласности и прочих хорошестей?" Кто-ж против всего хорошего будет?
Вы-б хоть параллельно опрос запустили, кто за то, чтобы у наших границ очередная страна НАТО появилась или за то, чтобы число убытих за последние 8 лет в Донбассе с 14 до 50 тысяч увеличилось... Хоть какая-то видимость неангажированности была бы.
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