Петиция «Нет войне» на сайте change.org набрала миллион подписей. Её требование — прекращения огня со стороны российской армии и её вывода с территории Украины. Наши читатели также высказались против войны.
Это самая массовая петиция против военных действий на Украине, но подписи также собирают представители разных профессий: айтишники, врачи, артисты, журналисты, муниципальные депутаты, дизайнеры, студенты и преподаватели, учителя, деятели культуры, ученые, архитекторы, благотворительные фонды и другие.
Большинство (77%) читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе в группе вконтакте, заявили, что не поддерживают войну против Украины. В опросе приняло участие более 1700 человек.
Ещё одна популярная петиция на change.org — об импичменте президента Путина — набрала на момент публикации более 230 тысяч подписей.
А про войну спрашивать - вообще жесть. Это примерно так же, как референдум в СССР проводили, задавая людям вопрос типа "вы за сохранение СССР, построенного на принципах демократии, гласности и прочих хорошестей?" Кто-ж против всего хорошего будет?
Вы-б хоть параллельно опрос запустили, кто за то, чтобы у наших границ очередная страна НАТО появилась или за то, чтобы число убытих за последние 8 лет в Донбассе с 14 до 50 тысяч увеличилось... Хоть какая-то видимость неангажированности была бы.