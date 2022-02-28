Еще три дома построят в ЖК «Андреевка» в течение шести лет 28.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Три многоэтажных дома начнут строить в 2023—2024 году в ЖК «Андреевка». Всего в ЖК планировалось четыре дома и социальные объекты. Первый 17-этажный дом строили шесть лет.

Первый корпус ЖК находится между андреевским Домом культуры и частными домами, недалеко от пересечения Жилинской и Староандреевской улиц. И недалеко от Зеленограда. В презентации застройщика ООО «Кранека» обещал еще три 17-этажки класса «комфорт» с магазинами и детским садом. Примерный срок начала строительства второго корпуса — 2023-2024 годы, третьего и четвертого — 2024-й. Полностью строительство ЖК «Андреевка» планируется завершить в 2028-м, сообщили «Зеленоград.ру» в солнечногорской администрации.

Что касается этажности, конструктивных решений, количества квартир и прочих параметров — они пока не определены, застройщик «прорабатывает финансовую модель» и делает проект новых домов. Когда построят обещанный детский сад, не уточняется. «С парковкой беда», делятся жильцы на профильных форумах. По данным сайта Минстроя «Наш дом.рф», своего паркинга в ЖК нет, возле новостройки четыре парковочных места.

В декабре в новостройке затопило подвалы, в январе в некоторых квартирах прорвало отопление. Жильцы писали об авариях на портал «Добродел».

В первом корпусе 592 квартиры. Ключи от них должны получить 516 дольщиков строительства — об этом было объявлено в декабре прошлого года. Это ЖК начали строить в 2015 году, спустя три года работы остановились и пришлось искать нового инвестора. Главгосстронадзор провел внеплановую проверку и обнаружил нецелевое использование средств дольщиков. Долгострой включили в областной реестр проблемных объектов, квартиры в будущем ЖК продавать перестали. В 2019-м работы возобновились, но у застройщика были проблемы с прокладкой водопровода, а потом стройку останавливали из-за карантина.

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Метки:
строительство, жилищное строительство, поселок андреевка
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