Экспресс «Ласточка» смертельно травмировал мужчину на станции Крюково. В транспортном следственном управлении пока не уточнили, где находился человек в момент гибели: на путях или платформе. Погибшему на вид 35—40 лет, его личность устанавливают, сообщили «Зеленоград.ру» в ведомстве.
Это произошло около половины седьмого вечера в четверг, 24 февраля. Электричка, сбившая мужчину, следовала из Клина в Москву с остановкой на первой платформе.
Ровно за две недели до этого происшествия на путях между первой и третьей платформами станционная охрана обнаружила тело мужчины, также сбитого поездом. На вид ему было 40—45 лет.
В обоих случаях следственное управление на транспорте организовало доследственную проверку.
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