Это произошло около половины седьмого вечера в четверг, 24 февраля. Электричка, сбившая мужчину, следовала из Клина в Москву с остановкой на первой платформе.

Ровно за две недели до этого происшествия на путях между первой и третьей платформами станционная охрана обнаружила тело мужчины, также сбитого поездом. На вид ему было 40—45 лет.

В обоих случаях следственное управление на транспорте организовало доследственную проверку.