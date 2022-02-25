«Ласточка» сбила мужчину в Крюково. Это вторая смерть на станции за две недели 25.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Экспресс «Ласточка» смертельно травмировал мужчину на станции Крюково. В транспортном следственном управлении пока не уточнили, где находился человек в момент гибели: на путях или платформе. Погибшему на вид 35—40 лет, его личность устанавливают, сообщили «Зеленоград.ру» в ведомстве.

Это произошло около половины седьмого вечера в четверг, 24 февраля. Электричка, сбившая мужчину, следовала из Клина в Москву с остановкой на первой платформе.

Ровно за две недели до этого происшествия на путях между первой и третьей платформами станционная охрана обнаружила тело мужчины, также сбитого поездом. На вид ему было 40—45 лет.

В обоих случаях следственное управление на транспорте организовало доследственную проверку.

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Метки:
электричка, происшествия, станция крюково
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