Проезд в электричках в Тверь и Тверскую область подорожает с 1 февраля 27.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Разовые билеты от Москвы и Зеленограда до Твери, Конаково и других станций в Тверской области подорожают с 1 февраля — как в обычных электричках, так и в экспрессах. Стоимость абонементов внутри участка от Зеленограда до Твери не меняется. Это уже второе подорожание с начала года для поездок в Тверь.

Разовый билет Крюково — Тверь на 6000-е поезда (со всеми остановками) подорожает с 317 до 324 рублей. На «Ласточку-экспресс» — с 425 до 435. Проезд в экспрессе до Конаково вырастет с 375 до 380. Стоимость проезда до Клина не меняется.

Разовый билет от Ленинградского вокзала до Твери в 6000-поездах с 1 февраля будет стоить 459 рублей. В экспрессах — 610. Также поднимется стоимость некоторых абонементов внутри Тверской области.

Проезд от Москвы до Твери уже подорожал в этом году со 2 января. Официально индексации тарифов в Тверской области не было, но с начала года повысилась стоимость проезда в пригородных поездах по Москве и Московской области — поэтому подорожал проезд в поездах Москва — Тверь. Февральское подорожание связано с повышением тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки, утвержденным администрацией Тверской области.

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Метки:
электричка, оплата проезда, контролеры
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