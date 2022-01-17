Труп 82-летнего мужчины обнаружили пожарные, прибывшие ранним утром в субботу на вызов от жильцов дома о сильном запахе гари в пятом подъезде корпуса 828. Это уже вторая смерть за неделю и третья за месяц при схожих обстоятельствах — во всех трёх случаях вероятной причиной пожара стало курение в постели.

Сообщение 15 января пришло на пульт в 6:42, уточняет МЧС по Зеленограду. На месте пожарные определили, что дым исходит из однокомнатной квартиры на 10-м этаже. Дверь была заперта, её пришлось вскрывать. При обследовании жилища пожарные нашли пожилого хозяина квартиры без признаков жизни. Он лежал на диване — в очаге пожара. На момент вызова огонь уже погас сам собой (произошло так называемое самозатухание возгорания).