Пожилой человек погиб в пожаре из-за курения в постели. Это третий такой случай за месяц 17.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Труп 82-летнего мужчины обнаружили пожарные, прибывшие ранним утром в субботу на вызов от жильцов дома о сильном запахе гари в пятом подъезде корпуса 828. Это уже вторая смерть за неделю и третья за месяц при схожих обстоятельствах — во всех трёх случаях вероятной причиной пожара стало курение в постели.

Сообщение 15 января пришло на пульт в 6:42, уточняет МЧС по Зеленограду. На месте пожарные определили, что дым исходит из однокомнатной квартиры на 10-м этаже. Дверь была заперта, её пришлось вскрывать. При обследовании жилища пожарные нашли пожилого хозяина квартиры без признаков жизни. Он лежал на диване — в очаге пожара. На момент вызова огонь уже погас сам собой (произошло так называемое самозатухание возгорания).

Аналогично погиб 52-летний житель корпуса 622 в предшествующее этому случаю воскресенье, 9 января. При этом пожарные спасли пятерых человек.

Информация о запахе дыма в подъезде поступила в 7 часов 30 минут, сообщает зеленоградское управление МЧС. Внешних признаков горения с улицы не наблюдалось, источник обнаружили при разведке внутри дома — запах шёл из трёхкомнатной квартиры на первом этаже.

Вскрыв дверь профессиональным ломом «хулиган», пожарные попали в плотное задымление, одна из комнат горела. Там в очаге возгорания на диване нашли мужчину без признаков жизни.

В соседних комнатах обнаружили другого мужчину, который проснулся только в разгар спасательных работ, и женщину, крепко спящую из-за алкогольного опьянения. Обоих вывели на воздух, надев на них дыхательные маски. Ещё троих человек, которым угрожали опасные факторы пожара, эвакуировали из квартир, расположенных этажом выше.

Всех спасённых осмотрели на месте врачи «скорой», медицинская помощь никому не потребовалась.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на другие комнаты и соседние помещения. В процессе тушения пожара и спасения людей участвовали 34 человека, было задействовано восемь единиц техники.

В конце декабря при пожаре в одной из квартир корпуса 925 погибла — тоже во сне — 64-летняя женщина. Как и в описанных выше случаях, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении.

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Метки:
происшествия, микрорайон 8, микрорайон 6, пожары
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