Как оправдаться за опоздание на работу или учёбу из-за проблем с электричкой?
На станции Крюково во вторник утром сломались билетные автоматы — не принимают оплату по картам. В кассы большая очередь, но там по карте тоже не продают. На перрон пропускают в открытый турникет, сообщил наш читатель. Объявили, что в поездах продают билет без сбора, сообщают пассажиры.
Проблему решили примерно к 8:45, сообщили в МТППК.
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