На станции Крюково во вторник утром сломались билетные автоматы — не принимают оплату по картам. В кассы большая очередь, но там по карте тоже не продают. На перрон пропускают в открытый турникет, сообщил наш читатель. Объявили, что в поездах продают билет без сбора, сообщают пассажиры.