ДТП произошло на въезде на Крюковскую эстакаду со стороны нового города вечером в субботу. Легковая машина врезалась в снегоуборочную машину, которая двигалась в крайнем левом ряду. Капот легковой машины оказался полностью смят.
По сообщению очевидца, на место аварии приехали «скорая» и МЧС, которые вскрывали кузов легковой машины. О пострадавших не сообщается.
Легковую машину занесло, сообщил телеканал «Москва 24» и, со ссылкой на очевидцев, утверждает, что причиной могла стать скользкая дорога. Однако скорость, с которой ехала легковая машина, и другие обстоятельства ДТП, пока неизвестны.
Кадр из видео m24.ru
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