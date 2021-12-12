ДТП произошло на въезде на Крюковскую эстакаду со стороны нового города вечером в субботу. Легковая машина врезалась в снегоуборочную машину, которая двигалась в крайнем левом ряду. Капот легковой машины оказался полностью смят.

По сообщению очевидца, на место аварии приехали «скорая» и МЧС, которые вскрывали кузов легковой машины. О пострадавших не сообщается.

Легковую машину занесло, сообщил телеканал «Москва 24» и, со ссылкой на очевидцев, утверждает, что причиной могла стать скользкая дорога. Однако скорость, с которой ехала легковая машина, и другие обстоятельства ДТП, пока неизвестны.