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Легковая машина врезалась в снегоуборочную возле Крюковской эстакады 12.12.2021 ZELENOGRAD.RU

ДТП произошло на въезде на Крюковскую эстакаду со стороны нового города вечером в субботу. Легковая машина врезалась в снегоуборочную машину, которая двигалась в крайнем левом ряду. Капот легковой машины оказался полностью смят.

По сообщению очевидца, на место аварии приехали «скорая» и МЧС, которые вскрывали кузов легковой машины. О пострадавших не сообщается.

Легковую машину занесло, сообщил телеканал «Москва 24» и, со ссылкой на очевидцев, утверждает, что причиной могла стать скользкая дорога. Однако скорость, с которой ехала легковая машина, и другие обстоятельства ДТП, пока неизвестны.

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Метки:
дтп, крюковская эстакада
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