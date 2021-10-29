Прибывшие на место пожарные беспрепятственно вошли в квартиру — дверь была открыта. Очаг возгорания находился в одной из комнат «двушки». Хозяина нашли в соседней с горящей комнате. Из дома его эвакуировали на носилках и с дыхательным аппаратом, после чего на «скорой» доставили в горбольницу. В крайне тяжёлом состоянии его госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, уточнили в стационаре.

Ещё четверых человек вывели из квартир этажом выше, тоже используя дыхательные аппараты «Драгер». Медицинские бригады на месте осмотрели всех эвакуированных — больше никто не пострадал.