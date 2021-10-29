Пожар произошёл в корпусе 1562 ранним утром в пятницу, 29 октября. В горящей квартире пожарные нашли 40-летнего мужчину, который сильно пострадал, надышавшись угарным газом.
Сообщение о пожаре пришло около половины пятого утра. Очевидцы наблюдали, как языки пламени вырывались из лопнувшего окна квартиры на восьмом этаже. Столб дыма поднимался выше крыши 14-этажки. «Пахло так и дым стоял такой, что мы вообще дышать не могли, хотя живём в соседнем доме», — рассказала читательница «Зеленоград.ру» Анна.
Прибывшие на место пожарные беспрепятственно вошли в квартиру — дверь была открыта. Очаг возгорания находился в одной из комнат «двушки». Хозяина нашли в соседней с горящей комнате. Из дома его эвакуировали на носилках и с дыхательным аппаратом, после чего на «скорой» доставили в горбольницу. В крайне тяжёлом состоянии его госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, уточнили в стационаре.
Ещё четверых человек вывели из квартир этажом выше, тоже используя дыхательные аппараты «Драгер». Медицинские бригады на месте осмотрели всех эвакуированных — больше никто не пострадал.
Площадь горения составила 15 квадратных метров. На фасаде остались следы копоти от восьмого до последнего этажа.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили нам в МЧС.
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