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Мобильный пункт вакцинации от гриппа начали работать в Москве. Вот где можно сделать прививку 20.09.2021 ZELENOGRAD.RU

В Москве начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Жителям Зеленограда удобно сделать прививку в четырех точках:

  • возле станции Крюково
  • возле станции метро «Речной вокзал»
  • возле станции метро «Петровско-Разумовская»
  • возле станции метро «Тушинская»

Все пункты работают ежедневно. В будни с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 18 часов, в воскресенье с 9 до 16 часов.

Сделать прививку в мобильном пункте может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. С собой нужно взять только паспорт, письменное согласие на прививку оформляется на месте. Перед процедурой врач осмотрит вас и определит возможные противопоказания. После прививки вам дадут сертификат и устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Также прививку можно сделать в поликлинике по предварительной записи (беременные — только там). Вакцинация для детей также уже доступна в поликлинике. Вероятно, вакцинировать будут и в школах, детсадах, колледжах: с родителей некоторых учеников в Зеленограде уже начали собирать согласия или отказы на проведение вакцинации. Препарат, которым будут прививать, — «Гриппол плюс».

Чем будут защищать взрослых, в сообщении мэрии не уточняется. По данным РБК, в клиниках сейчас предлагают только отечественные вакцины — «Совигрипп», «Ультрикс Квадри», «Флю-М», поставок иностранных в этом году не ожидают.

Как совмещать вакцины от гриппа и ковида

Сейчас между прививками от гриппа и от коронавируса рекомендуется соблюдать интервал в один месяц. В ситуации выбора в Минздраве советуют в первую очередь прививаться от коронавируса, так как эта инфекция более опасна.

17 сентября Минздрав РФ сообщил о начале исследований того, насколько безопасны и эффективны будут вакцины от коронавируса и гриппа при совместном введении. При успешных испытаниях сочетание вакцин «поможет избежать наложения заболеваний», считают в министерстве.

Проверьте свои прививки

Роспотребнадзор планирует в этом году привить от гриппа не менее 60% населения. Особое внимание будет уделено группам риска, а именно, детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями, медикам и людям старше 60 лет. В этой категории планируют привить не менее 75% населения.

Такие высокие показатели могут достигаться не только активной кампанией, но и приписками. Так, некоторые наши читатели находили в электронной медкарте прививки от гриппа, которые они не делали. В поликлиниках это объясняли технической ошибкой.

«Зеленоград.ру» просит читателей зайти в свои электронные медкарты и посмотреть, какие прививки там указаны. Если там есть записи о прививках (или других посещениях врача), которые вы не делали, напишите нам об этом: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Метки:
медицина, грипп, вакцина
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