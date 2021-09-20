В Москве начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Жителям Зеленограда удобно сделать прививку в четырех точках:
- возле станции Крюково
- возле станции метро «Речной вокзал»
- возле станции метро «Петровско-Разумовская»
- возле станции метро «Тушинская»
Все пункты работают ежедневно. В будни с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 18 часов, в воскресенье с 9 до 16 часов.
Сделать прививку в мобильном пункте может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. С собой нужно взять только паспорт, письменное согласие на прививку оформляется на месте. Перед процедурой врач осмотрит вас и определит возможные противопоказания. После прививки вам дадут сертификат и устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.
Также прививку можно сделать в поликлинике по предварительной записи (беременные — только там). Вакцинация для детей также уже доступна в поликлинике. Вероятно, вакцинировать будут и в школах, детсадах, колледжах: с родителей некоторых учеников в Зеленограде уже начали собирать согласия или отказы на проведение вакцинации. Препарат, которым будут прививать, — «Гриппол плюс».
Чем будут защищать взрослых, в сообщении мэрии не уточняется. По данным РБК, в клиниках сейчас предлагают только отечественные вакцины — «Совигрипп», «Ультрикс Квадри», «Флю-М», поставок иностранных в этом году не ожидают.
Сейчас между прививками от гриппа и от коронавируса рекомендуется соблюдать интервал в один месяц. В ситуации выбора в Минздраве советуют в первую очередь прививаться от коронавируса, так как эта инфекция более опасна.
17 сентября Минздрав РФ сообщил о начале исследований того, насколько безопасны и эффективны будут вакцины от коронавируса и гриппа при совместном введении. При успешных испытаниях сочетание вакцин «поможет избежать наложения заболеваний», считают в министерстве.
Роспотребнадзор планирует в этом году привить от гриппа не менее 60% населения. Особое внимание будет уделено группам риска, а именно, детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями, медикам и людям старше 60 лет. В этой категории планируют привить не менее 75% населения.
Такие высокие показатели могут достигаться не только активной кампанией, но и приписками. Так, некоторые наши читатели находили в электронной медкарте прививки от гриппа, которые они не делали. В поликлиниках это объясняли технической ошибкой.
«Зеленоград.ру» просит читателей зайти в свои электронные медкарты и посмотреть, какие прививки там указаны. Если там есть записи о прививках (или других посещениях врача), которые вы не делали, напишите нам об этом: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru