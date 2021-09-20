В Москве начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Жителям Зеленограда удобно сделать прививку в четырех точках:

возле станции Крюково

возле станции метро «Речной вокзал»

возле станции метро «Петровско-Разумовская»

возле станции метро «Тушинская»

Все пункты работают ежедневно. В будни с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 18 часов, в воскресенье с 9 до 16 часов.

Сделать прививку в мобильном пункте может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. С собой нужно взять только паспорт, письменное согласие на прививку оформляется на месте. Перед процедурой врач осмотрит вас и определит возможные противопоказания. После прививки вам дадут сертификат и устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Также прививку можно сделать в поликлинике по предварительной записи (беременные — только там). Вакцинация для детей также уже доступна в поликлинике. Вероятно, вакцинировать будут и в школах, детсадах, колледжах: с родителей некоторых учеников в Зеленограде уже начали собирать согласия или отказы на проведение вакцинации. Препарат, которым будут прививать, — «Гриппол плюс».

Чем будут защищать взрослых, в сообщении мэрии не уточняется. По данным РБК, в клиниках сейчас предлагают только отечественные вакцины — «Совигрипп», «Ультрикс Квадри», «Флю-М», поставок иностранных в этом году не ожидают.