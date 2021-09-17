Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году. Согласно документу, в 2022 году у россиян будут следующие праздничные дни:

с 1 по 9 января

23 февраля

с 6 по 8 марта

с 30 апреля по 3 мая

с 7 по 10 мая

с 11 по 13 июня

с 4 по 6 ноября

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.

Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта.