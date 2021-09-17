Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году. Согласно документу, в 2022 году у россиян будут следующие праздничные дни:
- с 1 по 9 января
- 23 февраля
- с 6 по 8 марта
- с 30 апреля по 3 мая
- с 7 по 10 мая
- с 11 по 13 июня
- с 4 по 6 ноября
Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.
Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта.
Напомним, что 31 декабря в 2021 году будет выходным из-за переноса нерабочего праздничного дня — 3 января 2021 года.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Начались продажи билетов на премьеру «Ведогонь-театра». Это будет первый спектакль в отремонтированном здании на улице Юности Новости
Как работает детская школа программирования с шести лет «Софтиум Зеленоград» и при чем здесь пингвины Реклама
«Опять какие-то мудрецы светофор так круто отрегулировали, что это вообще полная задница» Таксист объясняет, как два светофора в Андреевке и Голубом создают огромные пробки Блоги
История одной очень старой стереофотографии санатория в Крюково. Кто её делал и как она попала в музей Истории
Продолжается набор в развивающий центр «Талант-клуб» для детей от 4 лет и подростков. Вот чему там учат Партнерский материал
«Только самый сильный оппозиционный кандидат может победить единоросса». Интервью с кандидатом в Госдуму от КПРФ Иваном Ульянченко Истории
Продуктовый магазин сети «Авоська» планируют открыть в Зеленограде. Возможно, в бывшем книжном на Панфиловском проспекте Новости
Проект «Умное голосование» Навального опубликовал рекомендации по кандидату в Госдуму от Зеленограда Новости
На колокольню Покровского храма в Рузино повесили колокола. Смотрите, как их поднимали и слушайте, как они звонят Истории