«Зеленопарк» совместно с компанией «Тензио» разместили в Зеленограде 30 брендированных электросамокатов для проката. В течение августа планируется довести их количество до 70 штук.
Аренду обещают «в два клика — без установки приложений, регистраций и смс»: нужно навести смартфон на QR-код на самокате, оплатить его через Apple Pay/Google Pay, самокат разблокируется и станет доступен для катания.
В Зеленограде действуют тарифы на 10, 20 или 30 минут — стоимостью 100, 160 или 210 рублей. По окончании оплаченного времени поездка завершается или нужно оплатить дополнительное время.
Доступные самокаты отображаются на карте. У проката нет станций, но есть постоянные места парковки, куда самокаты собирают сотрудники проката:
- возле «Зеленопарка»
- на площади Юности
- в парке Победы (на верхней площадке у фонтана)
- возле Дворца культуры (перед входом)
- на улице Юности (дом 3, у ресторана «Философия»)
- в МЖК (на парковке у конечной автобусов)
Зона обслуживания — весь «старый» город и территория «Зеленопарка». У нового проката нет платного запуска самоката и требования депозита, самокаты не нужно пристегивать к парковке. Всё максимально удобно для пользователей, подчёркивают в компании «Тензио».
Прокат электросамокатов появился у «Зеленопарка» еще в июне, но пользоваться им можно было только на территории вокруг торгового центра.
Весной в Зеленограде заработал сервис Urent для краткосрочной аренды электросамокатов — его запустили в мае, и он уже стал довольно популярным в городе. Urent работает по всему городу, включая Крюково, Алабушево, Андреевку и Голубое. У него дифференцированная стоимость начала и минуты поездки, так что иногда будет выгодней прокат самокатов от «Зеленопарка», иногда — от «Юрента». Важное преимущество нового проката — эти самокаты можно припарковать на территории «Зеленопарка», а самокаты «Юрента» — нет.