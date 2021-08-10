Аренду обещают «в два клика — без установки приложений, регистраций и смс»: нужно навести смартфон на QR-код на самокате, оплатить его через Apple Pay/Google Pay, самокат разблокируется и станет доступен для катания.

В Зеленограде действуют тарифы на 10, 20 или 30 минут — стоимостью 100, 160 или 210 рублей. По окончании оплаченного времени поездка завершается или нужно оплатить дополнительное время.

Доступные самокаты отображаются на карте. У проката нет станций, но есть постоянные места парковки, куда самокаты собирают сотрудники проката: