Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Изменения связаны с реконструкцией железнодорожной станции при строительстве МЦД

Участок с ограничением начинается от «Иридиума» на пересечении с улицей Панфилова до станции и по дуге до корпуса 834В. На схеме, представленной ЦОДД, он отмечен жёлтым цветом. Что будет внутри жёлтого кольца — неясно.

Ранее на площади перекрывали парковки. Оставалась возможность парковаться под мостом (Крюковской эстакадой). Теперь, вероятно, нет. «Там на период строительства будут автобусы отстаиваться. Схема вся будет меняться. Стоянки для частных машин там, пока стройка, не будет», — говорили «Зеленоград.ру» в префектуре.