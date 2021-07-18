Движение по Крюковской площади ограничат, а въезд на площадь со стороны 8-го микрорайона перекроют с понедельника 19 июля до 13 декабря. Для автобусов оставят две полосы, для остального транспорта — только одну.
Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Изменения связаны с реконструкцией железнодорожной станции при строительстве МЦД
Участок с ограничением начинается от «Иридиума» на пересечении с улицей Панфилова до станции и по дуге до корпуса 834В. На схеме, представленной ЦОДД, он отмечен жёлтым цветом. Что будет внутри жёлтого кольца — неясно.
Ранее на площади перекрывали парковки. Оставалась возможность парковаться под мостом (Крюковской эстакадой). Теперь, вероятно, нет. «Там на период строительства будут автобусы отстаиваться. Схема вся будет меняться. Стоянки для частных машин там, пока стройка, не будет», — говорили «Зеленоград.ру» в префектуре.
Также полностью перекроют на тот же период небольшой отрезок Проектируемого проезда № 3 (дорога вдоль «железки» в сторону Малино): от площади до торца корпуса 834А. То есть попасть на проезд со стороны станции или, наоборот, выехать с него к площади не получится. На схеме участок отмечен красным цветом со знаком «Кирпич».
Кроме того, в скором времени должны закрыть подземные переходы под станцией — для их реконструкции и удлинения в сторону «старого» города. Переходить через железную дорогу и на платформы придётся по временному пешеходному мосту, который заканчивают строить. Конкретных сроков пока никто не называет.