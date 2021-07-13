Лесной пожар в десяти километрах от Зеленограда тушили почти десять часов. В том числе с помощью вертолётов 13.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Крупный лесной пожар в десяти километрах от Зеленограда ликвидировали за девять с лишним часов. Очаг возгорания на территории Красногорского городского округа обнаружили около часа дня в понедельник, 12 июля, при авиапатрулировании. Сначала речь шла о 2,5 гектара леса. За два часа площадь пожара выросла до восьми гектаров (около шести из них — возгорание в поле), хотя на месте уже работали наземные пожарные службы.

Московский авиационный центр (МАЦ) отправил в помощь два вертолёта Кa-32А11ВС (новые красные). Каждый оснащён подвесной корзиной и водосливным устройством вместимостью пять тонн. За два часа работы экипажи выполнили 49 сливов и сбросили на очаг 245 тонн воды, которую забирали в ближайшем водоёме, рассказали «Зеленоград.ру» в МАЦ.

«В 22:07 пожар ликвидирован на площади 8,2 га. К ликвидации привлекалось 65 человек и 32 единицы техники», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. В министерстве добавили также, что пожар был низовым и не угрожал населенным пунктам, поэтому эвакуация не потребовалась. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена не была.

По предварительным данным, пожар был природного происхождения — загорелись торфяники.

Ещё один пожар произошел в тот же день в Дмитровском городском округе.

На фоне этих пожаров до 19 июля ограничено пребывание людей в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области, сообщил комитет лесного хозяйства. Причина — высокая пожароопасность из-за жары. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч, на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

«Лесничества усилили патрулирование, на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциий организовано ежедневное дежурство ответственных лиц; создана система контрольно-пропускных пунктов; все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров; организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог», — рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

По прогнозу погоды дождей в ближайшую неделю не ожидается, а воздух может прогреваться до 33 градусов, хотя возможны локальные дожди с грозами.

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Метки:
происшествия, лес, пожары
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