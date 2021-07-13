«В 22:07 пожар ликвидирован на площади 8,2 га. К ликвидации привлекалось 65 человек и 32 единицы техники», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. В министерстве добавили также, что пожар был низовым и не угрожал населенным пунктам, поэтому эвакуация не потребовалась. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена не была.

По предварительным данным, пожар был природного происхождения — загорелись торфяники.

Ещё один пожар произошел в тот же день в Дмитровском городском округе.

На фоне этих пожаров до 19 июля ограничено пребывание людей в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области, сообщил комитет лесного хозяйства. Причина — высокая пожароопасность из-за жары. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч, на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

«Лесничества усилили патрулирование, на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциий организовано ежедневное дежурство ответственных лиц; создана система контрольно-пропускных пунктов; все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров; организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог», — рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

По прогнозу погоды дождей в ближайшую неделю не ожидается, а воздух может прогреваться до 33 градусов, хотя возможны локальные дожди с грозами.