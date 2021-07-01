Шумозащитный экран поставят вдоль железной дороги со стороны 8-го микрорайона 01.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Поставить шумозащитные экраны в старом городе в РЖД обещали еще шесть лет назад. Но передумали и сделали экраны только со стороны нового города. Теперь обещают защитить от шума железной дороги 8-й микрорайон в рамках реконструкции станции Крюково и запуска МЦД-3.

О планах поставить шумозащитные экраны стало известно из ответа префектуры на обращение жителя 834-го корпуса. На станции Крюково по проекту МЦД-3 построят новые платформы и новые пути. При этом крайняя платформа со стороны старого города будет ближе к 8-му микрорайону, чем нынешняя четвертая (уже полностью демонтированная).

Когда именно поставят экраны, пока неизвестно. Весь комплекс работ на станции Крюково рассчитан еще на два года. Очень близко к железной дороге расположены также корпуса 840, 841, 837, 839, 834А, 815. Установка шумозащитного экрана планировалась вдоль 8-го микрорайона в рамках строительства четвертого главного пути Москва—Крюково (строили с 2008 по 2015 год). Еще шесть лет назад в РЖД эти планы подтверждали, но потом выяснилось, что от них отказались под предлогом того, что «санитарные нормы соблюдены».

Сейчас шумозащитные экраны стоят вдоль железной дороги со стороны Новокрюковской улицы, напротив 18 и 14 микрорайонов. Здесь проложат дополнительные пути для скоростного движения поездов, а напротив корпуса 1824 построят остановку для поездов высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. По новым скоростным путям поедут «Сапсаны», другие поезда дальнего следования, также планируется перевести туда «Ласточки-экспрессы». Всё это, по существующим планам, — после 2024 года. А по существующим путям будут ходить электрички МЦД и товарные поезда — грузовые контейнерные.

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Метки:
электричка, микрорайон 8, станция крюково, шум и закон о тишине, мцд
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