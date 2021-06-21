На станции Крюково периодически выключается электричество. Это происходило и до нынешней реконструкции. При этом нет света в подземных переходах, обесточены билетные автоматы и кассовое оборудование — во всяком случае, с одной стороны станции. В руководстве железной дороги утверждают, что причина может быть только аварийной, отключения редки, а жалоб от пассажиров не поступало. Но раньше говорили, что бывает и плановое отключение во время «окон».
Очередной инцидент с многочасовым отключением произошел 16 июня. В часы пик в кассы на Крюковской площади выстроились длинные очереди, автоматы не работали, в переходах было темно. В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Зеленоград.ру» рассказали, что в пять утра подрядчики при производстве работ повредили электрический кабель. Из-за этого не работало освещение и кассовое оборудование. В 11:20 был подключён генератор. Станцию сейчас реконструируют — сносят четвертую платформу, строят временный надземный переход. Плановых отключений на станции Крюково нет и не планируется, отметили в ОЖД.
Что за работы велись в пять утра и почему генератор подключали более шести часов, в ОЖД не уточнили.
Однако раньше сотрудники РЖД не стеснялись говорить о том, что отключение электричества на станции может быть плановым. Например, в 2015 году электричество отключили, чтобы обезопасить рабочих во время строительства нового пути. В 2019 году во время очередного отключения электричества в Крюково дежурный по станции сказал, что это «плановое во время „окон“ с 10:40 до 12:30». В ноябре станцию обесточили почти на сутки. «Аварии не было. Что-то там переключали. Служба ЭЧК [район контактной сети дистанции электроснабжения] у них там чудит», прокомментировал дежурный. Это только некоторые примеры — были и другие, более кратковременные отключения электричества на станции.
В кассах на станции Крюково стоят ИБП (источники бесперебойного питания). Если кабель связи не поврежден, есть связь с банком, то при выключении электричества может работать и безналичная оплата билетов. В другом случае будут принимать только наличные. А в кассы люди стоят вынужденно — например потому, что в мобильном приложении нельзя купить льготный проездной.
Жаловаться на отсутствие электричества и другие проблемы на станции можно по телефону 8-800-775-00-00 — это единый номер РЖД. Или написать руководству компании. Можно писать в официальные группы РЖД в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, инстаграме и твиттере. Хотя если написать туда, например, о неработающих кассах или автоматах на станции Крюково, ответят — «пригородным обслуживанием занимается компания-перевозчик, обратитесь к ней». Хотя перевозчик (в данном случае МТППК) не отвечает за электроснабжение станции. Но обратиться туда тоже можно.