На станции Крюково периодически выключается электричество. Это происходило и до нынешней реконструкции. При этом нет света в подземных переходах, обесточены билетные автоматы и кассовое оборудование — во всяком случае, с одной стороны станции. В руководстве железной дороги утверждают, что причина может быть только аварийной, отключения редки, а жалоб от пассажиров не поступало. Но раньше говорили, что бывает и плановое отключение во время «окон».

Очередной инцидент с многочасовым отключением произошел 16 июня. В часы пик в кассы на Крюковской площади выстроились длинные очереди, автоматы не работали, в переходах было темно. В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Зеленоград.ру» рассказали, что в пять утра подрядчики при производстве работ повредили электрический кабель. Из-за этого не работало освещение и кассовое оборудование. В 11:20 был подключён генератор. Станцию сейчас реконструируют — сносят четвертую платформу, строят временный надземный переход. Плановых отключений на станции Крюково нет и не планируется, отметили в ОЖД.

Что за работы велись в пять утра и почему генератор подключали более шести часов, в ОЖД не уточнили.