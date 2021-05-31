Издание «Зеленоград.ру» — независимое городское СМИ, всё время своего существования работающее на средства от рекламных публикаций. Весной 2020 года мы запустили клуб друзей «Зеленоград.ру» — сообщество читателей, для которых мы работаем и от которых готовы зависеть. Небольшие ежемесячные платежи позволяют нам планировать бюджет и делать больше интересных и полезных материалов о нашем городе и жизни в нём.

Для участников клуба, среди прочего, мы договариваемся с зеленоградскими компаниями о скидках и подарках — на этой странице актуальный список партнёров. Если у вас есть свой магазин, вы оказываете услуги или работаете в компании, которая может стать новым партнёром клуба друзей, напишите нам по адресу club@zelenograd.ru, и мы расскажем вам о возможном формате сотрудничества. Также клуб друзей может выступить информационным партнёром интересных мероприятий в Зеленограде — присылайте нам анонсы планируемых концертов, семинаров и других культурных событий.

И не забывайте поддержать нас, вступив в клуб друзей!