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Незаконную автостоянку ликвидировали в 11 микрорайоне Она существовала больше десяти лет 28.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Госинспекция по недвижимости сообщила, что «пресекла самозахват земельного участка» у корпуса 1113 и у жителей теперь появилась бесплатная парковка на 35 мест. Ее не построили с нуля, а вернули: участок площадью около гектара был незаконно огорожен и использовался для автостоянки других машин. Документы на землю не были оформлены в установленном порядке, уточнили в инспекции. По данным сервиса Google Maps, территория у корпуса 1113 была огорожена этим забором как минимум с 2015 года.

Но еще в 2011 году житель Зеленограда Тимур Рябоконь рассказывал, что на этом участке есть закрытая парковка с асфальтовым покрытием. Эта территория площадью около гектара была отведена ТСЖ «Панфиловский 1113», но в тот момент еще не оформлена полноценно. Заинтересовавшись, кто сделал парковку на их участке, жильцы корпуса 1113 обратились в полицию и префектуру. Им ответили, что уже на тот момент у парковки не было «оформленных земельно-правовых отношений на участок». Рябоконь тогда предположил, что стоянку организовали жильцы корпуса 1116 при молчаливом согласии управы Силино.

Сейчас забор демонтировали, а участок заасфальтировали и нанесли парковочную разметку.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 11
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Незаконную автостоянку ликвидировали в 11 микрорайоне Она существовала больше десяти лет Новости
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